أكل العيد.. كيفية تحضير الترمس «الحلو والمر» ومعرفة الفرق بينهما

يعتبر الترمس من الأطعمة الرئيسية لعيد الفطر، بجانب أطباق الكحك والبسكويت، فهو من النباتات المصرية الأصيلة، حيث يعتقد أن زراعة الترمس قد نشأت في مصر منذ حوالي 4200 عام.

وهناك عدة طرق لإعداد طبق الترمس، فمنها الحلو ومنها المر، ففى السطور التالية تقدم الشيف عظيمة حمدى طرق إعداد الترمس سواء الحلو او المر، بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة إعداد "الترمس الحلو"

الخطوة الأولى: نضع في وعاء الترمس وينقي من الشوائب ثم يغسل وينقع بالماء لمدة 6ساعات.

الخطوة الثانية: نقوم بتغيير الماء ويوضع علي نار هادية حتي تتم التسوية ثم يرفع من علي النار ويوضع له ماء مره ثانيه.

أما الخطوة الثالثة: يضاف اليه الملح وملعقه من الشطه والليمون ورشه من الكمون والبهارات الحارة على حسب الرغبة.

طريقة إعداد "الترمس المر"

في وعاء نضع الترمس وينقي من الشوائب ثم نقوم بنقع الترمس لمدة 6ساعات ومن ثم يوضع علي النار بدون اي اضافات لمدة ساعه ونصف.

يرفع بعد ذلك من علي النار ونقوم بغسله ونضع له ماء مره ثانيه ويترك ومن ثم نقوم بتغيير الماء من 3 الى 4 مرات في اليوم لمده5 ايام حتي تذوب المراره الموجوده به ومن ثم يضاف اليه الملح والشطه والكمون .

ما الفرق بين الترمس الحلو والترمس المر؟

الترمس الحلو يكون لونه مائلا للبياض وحبته كبيرة، ولا يزيد بعد النقع، ويؤكل بعد السلق مباشرة، وذلك لانخفاض محتواه القلوي.



أما الترمس المر فيكون لونه أصفر وحبته صغيرة، ويزيد بعد السلق، ويحتاج مدة من 3 إلى 5 أيام للنقع فى الماء.

فوائد الترمس لجسم الانسان

يعتبر الترمس من البقوليات المضادة للأكسدة، كما انه يساهم بشكل كبير فى تحسين عملية الهضم، والحفاظ على صحة الأمعاء، وتجنب الإصابة بالقولون وإضطرابات المعدة.

وأظهرت الكثير من الدراسات قدرة الترمس على عملية إنقاص الوزن، بالإضافة الى انه من البقوليات التى تساعد فى تخفيض ضغط الدم المرتفع.

كما يوفر الترمس العديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة للحفاظ على صحة القلب، وذلك من خلال المساعدة في خفض معدل تطور تصلب الشرايين.