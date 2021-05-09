الأحد 09 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أكل العيد.. كيفية تحضير الترمس «الحلو والمر» ومعرفة الفرق بينهما

الترمس
الترمس

يعتبر الترمس من الأطعمة الرئيسية لعيد الفطر، بجانب أطباق الكحك والبسكويت، فهو من النباتات المصرية الأصيلة، حيث يعتقد أن زراعة الترمس قد نشأت في مصر منذ حوالي 4200 عام.

وهناك عدة طرق لإعداد طبق الترمس، فمنها الحلو ومنها المر، ففى السطور التالية تقدم الشيف عظيمة حمدى طرق إعداد الترمس سواء الحلو او المر، بخطوات سهلة وبسيطة.

 

طريقة إعداد "الترمس الحلو"

 

الخطوة الأولى: نضع في وعاء الترمس وينقي من الشوائب ثم يغسل وينقع بالماء لمدة 6ساعات.

الخطوة الثانية: نقوم بتغيير الماء ويوضع علي نار هادية حتي تتم التسوية ثم يرفع من علي النار ويوضع له ماء مره ثانيه.

أما الخطوة الثالثة: يضاف اليه الملح وملعقه من الشطه والليمون ورشه من الكمون والبهارات الحارة على حسب الرغبة.

 

طريقة إعداد "الترمس المر"

 

في وعاء نضع الترمس وينقي من الشوائب ثم نقوم بنقع الترمس لمدة 6ساعات ومن ثم يوضع علي النار بدون اي اضافات لمدة ساعه ونصف.

 

 يرفع بعد ذلك من علي النار ونقوم بغسله ونضع له ماء مره ثانيه ويترك ومن ثم نقوم بتغيير الماء من 3 الى 4 مرات في اليوم لمده5 ايام حتي تذوب المراره الموجوده به ومن ثم يضاف اليه الملح والشطه والكمون .

 

ما الفرق بين الترمس الحلو والترمس المر؟

 

 

الترمس الحلو يكون لونه مائلا للبياض وحبته كبيرة، ولا يزيد بعد النقع، ويؤكل بعد السلق مباشرة، وذلك لانخفاض محتواه القلوي.
 

أما الترمس المر فيكون لونه أصفر وحبته صغيرة، ويزيد بعد السلق، ويحتاج مدة من 3 إلى 5 أيام للنقع فى الماء.

 

فوائد الترمس لجسم الانسان

 

يعتبر الترمس من البقوليات المضادة للأكسدة، كما انه يساهم بشكل كبير فى تحسين عملية الهضم، والحفاظ على صحة الأمعاء، وتجنب الإصابة بالقولون وإضطرابات المعدة.

 

وأظهرت الكثير من الدراسات قدرة الترمس على عملية إنقاص الوزن، بالإضافة الى انه من البقوليات التى تساعد فى تخفيض ضغط الدم المرتفع.

 

كما يوفر الترمس العديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة للحفاظ على صحة القلب، وذلك من خلال المساعدة في خفض معدل تطور تصلب الشرايين.

العيد ضغط الدم عيد الفطر الكحك والبسكويت البقوليات الشيف عظيمة حمدي الترمس

الأكثر قراءة

شيكا وأوباما وزيزو.. مفاجأة كارتيرون في تشكيل القمة أمام الأهلي

مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث انفجار بأحد خطوط الغاز في القليوبية

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

أمطار ورياح وارتفاع شديد في الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

5 ملايين جنيه خسائر أولية لحريق «أحمد حلمي»

القوات البحرية والجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا مشتركا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

د.كريمة الحفناوى

هل نحن على أعتاب شرق أوسط جديد؟

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى رسامة بطريرك جليل

مؤمن المحمدي

الفيل فى المنديل

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الغليان في القدس: هل هناك مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل قريبًا؟

بعد إطلاق صاروخ من غزة: تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على موقع عسكري لحماس

بسبب قيود التنقل وإخلاء حي الشيخ جراح: استمرار المواجهات العنيفة في القدس