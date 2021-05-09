إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالعياط

أصيب سائق و2 آخرين إثر انقلاب سيارة تابعة لشركة مشروبات غازية بمركز العياط، وتم نقل المصابين للمستشفى. تلقى العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بقرية بمها.

كشفت المعاينة المبدئية أنه أثناء مرور سيارة نقل تابعة لشركة "ب" اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلابها بالطريق. وأسفر الحادث عن إصابة السائق واثنين من مرافقيه، ونقلوا إلى مستشفى العياط المركزي.

ووجه مدير المرور برفع آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة بالواقعة.