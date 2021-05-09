عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاج.. فوائد التحول إلى نُظم الري الحديث

يواصل قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتحديث نظم الري الحديث بدلا من الري التقليدي بالغمر لترشيد استهلاك المياه، وهو ما سيؤدي لزيادة ربحية المزارع، كما سينعكس استخدام هذه المنظومة إيجابياً على عملية إدارة وتوزيع المياه في مصر بدرجة عالية.

وقال الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم البدء في تنفيذ عدة مشروعات لتطوير الرى بالطرق التقليدية فى عدة محافظات، لتحسين دخل المزارعين بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، كما أن المشروع له عدة فوائد التي تعود على المزارع من الري بالغمر إلى التحول للري الحديث، منها تقليل زمن الري وتقليل تكاليف العمالة وزيادة دخل الأسر الريفية.

ويستهدف المشروع القومي لتحديث نظم الري، زيادة الإنتاجية وزيادة مساحات أراض جديدة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة نقل المياه وكفاءة الرى الحقلى وتحقيق عدالة توزيع مياه الرى بين الجميع.

كما يعمل المشروع على تقليل العمالة وترشيد استخدام المياه، فضلا عن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتى الارض والمياه، مما زيادة إنتاجية المزارعين وحصولهم على أعلى عائد للفدان.

كما يسهم المشروع فى تقليل استخدام مياه الصرف الزراعى وحدة التلوث وتقليل انبعاث غازات الاحتباس الحرارى.

وتأتي أهمية تحديث الري في دعم المزارع لمواجهة والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي والري، ومنها الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وندرة المياه التي قد تؤثر على الإنتاج.

كما يستهدف المشروع زيادة الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل، كما يتم تطبيق النظم الحديثة للرى الحقلى وآليات التنفيذ والإشراف الدائم من جميع قطاعات الوزارة لاستكمال تنفيذ المشروع فى أقرب وقت ممكن.

وتنظم وزارة الموارد المائية والري، عددًا من الندوات وورش العمل بالمحافظات المختلفة، وذلك لتوضيح أهمية المشروع القومى لتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.

وانتهت وزارة الموارد المائية والري، من تحديث أنظمة الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث فى مساحة 285 ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 85 ألف فدان.