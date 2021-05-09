«الكركرية المغربية» تطلق حملة للتبرع بالدماء (صور)

أعلنت الطريقة الكركرية المغربية، إطلاق حملة للتبرع بالدماء، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد فوزي الكركري شيخ الطريقة الذي طالب بضرورة مشاركة المريدين في جميع الأنشطة الإنسانية والخدمية والمجتمعية.



وذكرت الطريقة الكركرية في بيانها إن الطريقة تقوم بدور محوري لخدمة المجتمع وعمليات التبرع بالدماء تعد لمسة إنسانية من مشيخة الطريقة عملاَ بقوله تعالى في سورة المائدة: "وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"، أي أن من أغاث نفساً واحدة ودفع عنها ما يقتلها فكأنما أحيا جميع الناس.

وتابع البيان: وقد يتذوق المرء قليلا من هذه الآية عندما يكون محتاجا لدم ينقذه من الموت مثلا ويعثر على من يعطيه دمه حتى يتمكن من إنقاذه من الموت فتحقيقاً لهذه الآية الكريمة، تمت بحمد الله ونعمه مساء الخميس 6 مايو 2021 وعلى مدار ٣ أيام، عملية التبرع بالدم التي قامت بها الزاوية الكركرية العلية بمدينة العروي وعدد من المدن المغربية الأخرى.

مريدي الكركرية المغربية

مريدي الكركرية المغربية

مريدي الكركرية المغربية

مريدي الكركرية المغربية