الأحد 09 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

شيكا وأوباما وزيزو.. مفاجأة كارتيرون في تشكيل القمة أمام الأهلي

جريدة الدستور

يخطط الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للدفع بالثلاثي محمود عبدالرازق شيكابالا، ويوسف أوباما وأحمد السيد زيزو، للبدء بهم في تشكيل القمة من البداية باعتبارهم قوة هجومية ضاربة للضغط علي الأهلي من البداية وهز شباكه.

 

ويسعي كارتيرون لمشاركة شيكابالا في مركز 10 بعدما تألق فيه أمام سموحة المباراة الأخيرة للزمالك قبل مواجهة الأهلي، بينما يلعب زيزو في مكانه الأصلي جناح يمين، لتألقه دائمًا في مباريات القمة والاستفادة من لياقته العالية واستغلال دوره الهجومي والدفاعي لاختراق الجهة اليسرى للأهلي، بينما يعتمد كارتيرون علي أوباما  في مركز رأس الحربة باعتباره هدافًا مميزًا ويجيد اللعب في هذا المركز كما أنه يجيد ويتألق في مباريات القمة.

 

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