وزارتا المالية والتخطيط توافقان على قانون الأبنية الرياضية

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الأحد، اقتراح مشروع قانون مقدم من الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال حسين إن القانون يهدف الي حل مشكلات التمويل التي تواجه وزارة الشباب والرياضة، ونقص الاعتمادات المالية المطلوبة لها لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الخاصة بإنشاء المنشآت الشبابية والرياضية وعدم قدرتها على انهاء الكثير من تلك المشروعات مما يؤدي إلى إعاقة تنفيذ الكثير من أعمال البنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن هناك بعض القصور في إنهاء الأزمات الخاصة بالهيئات الشبابية في القري ومراكز الشباب رغم الجهود التي تبذلها الوزارة، لافتًا إلي أن لجنة الشباب رصدت خلال زيارتها لمحافظتي الاسكندرية والغربية هدم مراكز شباب كانت تعمل بكامل طاقاتها ورغم هدمها لم تبن حتي الآن.

أضاف أن الوزارة ليست لديها رفاهية في الميزانية الخاصة بها وهو ما يتطلب الموافقة علي قانون انشاء هيئة الأبنية الشبابية والرياضية، لأنه سيرفع عن الوزارة حمل كبير متعلق بأزمات تأخر المنشآت، مشددًا علي ضرورة إنهاء تعدد جهات الولاية علي أراضي مراكز الشباب وأن يتم نقلها لوزارة الشباب صاحبة الاختصاص .

أشار إلى أن هيئة الأبنية الرياضية ستساهم في وضع خطة انشائية من خلال برنامج يتم تنفيذه سنويا بدلا من فكرة الإدراج في الخطة وعدم التنفيذ.

من جانبه، أكد أسامة عبدالعاطي موافقته علي مشروع القانون خاصة أنه سيساهم في القضاء على أزمة استبدال الأراضي الحكومية لصالح مراكز الشباب، بينما رأي النائب عمر السنباطي أننا لسنا في حاجة لانشاء هيئة جديدة، والحل في دعم الوزارة ومساندتها .

فيما قال النائب درويش مرعي إن هيئة الابنية الرياضية لن يكون لها دور إذ لم يتوافر لها ميزانية فيما أكد حازم علي أهمية مشروع القانون، والذي سيساهم في سرعة انشاء المنشآت الرياضية بشكل أسرع مما هو عليه الأمر حاليا .

وشدد ثروت سويلم وكيل اللجنة على أهمية انشاء هيئة الأبنية الرياضية، وتفعيل سياسة الاستبدال بين الوزارات، على أن يتم تخصيص الأراضي غير المستغلة لصالح انشاء مراكز شباب عليها وبدورها طالبت النائبة ولاء عبدالفتاح ضرورة أن يضم مجلس إدارة الهيئة عدد من المتخصصين.

وقالت النائبة آية مدني إنها تؤيد القانون المطروح، لكنها تعترض نسبة الـ٥٪؜ ؜المخصصة لتعظيم موارد الهيئة من عقود اللاعبين، لافتًا إلى أن ٨٠ ٪؜ من اللاعبين لا تتعدي عقودهم 2000 جنيه، مطالبة بأن يضم مجلس إدارة الهيئة ممثلين عن ذوي الإعاقة حتي تكون المنشآت مناسبة لهم.