توريد 144 ألف طن قمح لصوامع الوادي الجديد

قال وكيل مديرية التموين بالوادى الجديد معاذ عبدالرحيم، إن إجمالى كميات القمح الموردة إلى صوامع المحافظة بلغت 144296 طنا منذ بدء موسم الحصاد بمراكز المحافظة الخمس، حيث بلغ إجمالى ما تم توريد داخل المحافظة 68555 طن قمح، بواقع توريد 22910 أطنان بصوامع الخارجة، و35645 طنا بصوامع شرق العوينات، وتوريد 85741 طنا للصوامع والمطاحن خارج المحافظة.

وأضاف عبد الرحيم، أنه يتم متابعة الاستلام اليومي للقمح بالصوامع وإعداد تقرير يومي من غرفة العمليات المركزية لتوريد القمح برئاسة المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالوادى الجديد، لمتابعة عملية توريد المحصول وحل أي مشكلات طارئة، بجانب انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

فيما أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تم حصاد 235 ألف فدان على مستوى المحافظة، منذ بداية شهر رمضان وبعد اكتمال نضج المحصول وحتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم البدء في الحصاد بعد ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى نضج المحصول تماما وبدء عملية الحصاد.

وأوضح المرسي، انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، حيث تم تسليم 144296 طنًا من الأقماح لصوامع الوادي الجديد، مؤكدًا أن الكميات المورة خارج المحافظة بلغت 85741 طنًا حتي الآن، مؤكدة فتح جميع الصوامع والشون والمخازن أمام التجار والمزارعين لتسلم محصول القمح على مدار اليوم.

وقال المرسي إن هناك لجنة مشكلة من المحافظة، والتموين، والزراعة، ومباحث التموين، للمرور على الشون والصوامع وجميع المواقع المعدة لاستلام الأقماح من المزارعين، للتأكيد على الالتزام التام بكل إجراءات الأمن الصناعي والحماية، والإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التجمعات لمواجهة فيروس كورونا، ورفع تقرير بكل الملاحظات ليتم تلافيها أولاً بأول، مع ضرورة التنسيق بينهم وتحديد كل الملاحظات المتعلقة بتوريد القمح.

ولفت المرسي، إلى ضرورة إزالة جميع المعوقات، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، والتأكيد على النظافة التامة داخل جميع المواقع وخارجها، مع التزام الجهات المسوقة بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والتسلم للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.