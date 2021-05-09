وصول 1200 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوسا في إيطاليا

وصل أكثر من 1200 مهاجر على متن عدة قوارب صيد مكتظة ومتهالكة إلى جزيرة إيطالية صغيرة في غضون 12 ساعة، وهو أكبر عدد من المهاجرين يصل إلى شواطئ إيطاليا في يوم واحد.



وقال رئيس بلدية جزية لامبيدوسا، سالفاتور مارتيلو- في تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد- إن أول المهاجرين وصلوا في الساعة الخامسة صباحًا (بالتوقيت المحلي للبلاد)، في ظل استغلال عصابات الاتجار بالبشر حالة البحار الهادئة والطقس الدافئ من أجل إطلاق العديد من القوارب.



وأضاف أنه بحلول ما بعد منتصف اليوم، رست ما لا يقل عن تسعة قوارب مليئة بالمهاجرين في الجزيرة، التي يوجد بها مركز معالجة أولى للمهاجرين الوافدين إلى الشاطئ والمتقدمين بطلبات اللجوء.



وأشارت تقارير إخبارية محلية إلى أن زوارق خفر السواحل وشرطة الجمارك الإيطالية رافقت قوارب المهاجرين إلى جزيرة /لامبيدوسا/ بعد رصدها في مياه البحر المتوسط على بعد أميال قليلة من الشاطئ.



كما ورد أن العديد من المهاجرين من بنجلاديش وتونس، ومعظم من وصولوا إلى جزيرة لامبيدوسا رجال، لكن كان هناك بعض النساء والأطفال، من بينهم طفل حديث الولادة.



وبسبب أن إيطاليا لديها عدد قليل للغاية من اتفاقيات الترحيل، مع الدول التي يسعى مواطنوها إلى اللجوء، فإن العديد من المهاجرين ينتهي به الأمر إلى البقاء في أوروبا، وبعضهم يتجه شمالًا من إيطاليا إلى دول أخرى.