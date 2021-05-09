مستشار البيت الأبيض: عدد ضحايا كورونا بأمريكا أعلى من الأرقام المعلنة

قال مستشار البيت الأبيض وكبير خبراء الأوبئة المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة أعلى من الحصيلة الرسمية التي بلغت 581 ألف وفاة منذ بداية عام 2020.



ولم يؤكد فاوتشي حصيلة دراسة جديدة نشرتها جامعة واشنطن، هذا الأسبوع، أفادت بتسجيل 900 ألف وفاة بالفيروس التاجي، مشيرًا إلى أن السلطات الصحية قد أعلنت منذ البداية أن التقدير المتدني لعدد الوفيات محتمل جدًا، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد.



وأضاف تعليقًا على منهج الدراسة، أن "هذا النموذج خلص إلى عدد كبير من الوفيات يبلغ 900 ألف ما يجعله تقدير متدن بشكل أعلى قليلًا مما كنت أتصور، ولكن في بعض الأحيان تكون النماذج صحيحة وأحيانًا أقل صحة".



وسجَّلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة في العالم بالأرقام المطلقة، مع أكثر من 32 مليون إصابة و581 ألف وفاة مسجلة رسميًا.



ولكن منذ يناير، تراجعت حالات الإصابة والوفيات مع تسارع حملة التطعيم، وبعد طفرة طفيفة مع عطلة الربيع، عادت الأرقام للانخفاض منذ منتصف أبريل.

ومن جانبه قال منسق التعامل مع "كوفيد-19" بالبيت الأبيض جيفري زينتس، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تتجاوز المرحلة الأصعب في جائحة فيروس كورونا، وإن مسئولي الصحة في البلاد يركزون الآن على تطعيم المزيد من الأمريكيين.

وأضاف زينتس في مقابلة على شبكة "سي.إن.إن": "في رأيي أننا نتجاوز المرحلة الأصعب"، لافتًا إلى أن المهمة الرئيسة حاليًا هي مواصلة زيادة الثقة في اللقاحات وتطعيم عدد كاف من الأمريكيين، لكبح انتشار الفيروس وسلالاته.

ويسعى مسئولو الصحة جاهدين للتغلب على التردد في تلقي اللقاحات وإتاحتها بسهولة؛ لتحقيق هدف الرئيس جو بايدن، المتمثل في حصول 70% من الأمريكيين على جرعة لقاح واحدة على الأقل، بحلول الـ4 من شهر يوليو المُقبل، الذي يوافق عيد الاستقلال.

فيما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تقييد دخول الوافدين من الهند بدءًا من 4 مايو الجاري، بناءً على نصيحة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، حسبما قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي.