«جامعة طنطا» توزع 300 كرتونة مواد غذائية بزفتي ضمن «حياة كريمة»

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، أنه تم توزيع 300 كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بقرية الغريب وقرية مسجد وصيف مركز زفتى بمحافظة الغربية، اليوم، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

أكد الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، أن الجامعة مستمرة فى دعم غير القادرين، وتخفيف الأعباء المادية على الأسر الأولى بالرعاية وإدخال الفرحة على قلوبهم في شهر رمضان المعظم ، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، ‏مثمنًا جهود محمد غازي مدير عام المشروعات، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع بالجامعة للإشراف على عملية التوزيع.

وفي إطار آخر، أشاد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برسالة جامعة طنطا التنويرية ودورها الرائد في خدمة المجتمع بكل ما تمتلكه من منشآت تعليمية وكوادر مهنية على أعلى مستوى.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبي بطنطا، وذلك بمناسبة تدشين مؤسسة ‏ أصدقاء جامعة طنطا لمشروع إنشاء مستشفى 900 900 أول مستشفى جامعي بالمحلة الكبرى بحضور الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، ‏وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

أكد القصبي، أن هذا المشروع سيحدث طفرة كبيرة في تحسين وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالي محافظة الغربية وكل المحافظات المجاورة، كما يعد إضافة جديدة وكبرى لقطاع المستشفيات الجامعية بطنطا والتي تضم نخبة متميزة من الأطباء في كافة التخصصات.

شارك في حفل تدشين إنشاء المستشفى نواب رئيس الجامعة، ‏الدكتور عماد عتمان، والدكتور الرفاعي مبارك، والدكتور كمال عكاشة، ‏ ورؤساء الجامعة السابقين، وعمداء ووكلاء الكليات، ومديرو المستشفيات الجامعية، والإعلامي ‏أحمد المسلماني ممثل مجلس أمناء المؤسسة، ‏ومصطفى زمزم عضو مجلس الأمناء ، والمهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب، ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات الأجهزة التنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال‏ الأعمال بالمحافظة وعدد من الإعلاميين والصحفيين.