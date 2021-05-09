كنيسة الأنبا أنطونيوس في شبرا تعلق الصلوات

أعلنت كنيسة العظيم الأنبا أنطونيوس بشبرا بدءًا من اليوم وحتى إعلان آخر، عن توقف جميع صلوات القداسات والأنشطة الكنسية.

وأشارت في بيانها إلى أنه نظرًا لزيادة حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الفترة السابقة، وحرصًا منا على سلامة الجميع، سنضطر آسفين لوقف جميع القداسات، تنفيذًا لقرار من الأنبا مكاري الأسقف العام لشبرا الجنوبية.

كما دعت الكنيسة الأقباط إلى حجز لقاح فيروس كورونا من خلال نشر رابط التسجيل به بموقع وزارة الصحة المصرية.

واختتمت قائلة: "صلواتكم ليرفع الله الوباء عن العالم، وينيح كل الأنفس التي فارقتنا، ويشفي كل مريض، بشفاعة أمنا العذراء مريم و العظيم فى القديسين الأنبا أنطونيوس".

واتخذت عدد من كنائس شبرا قرارات بتعليق الصلوات برعاية أساقفة هذه الإيبارشيات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثالثة.