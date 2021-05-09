الشهيد أحمد زيدان.. مقاتل شجاع حلم بخدمة بلاده والدفاع عن المصريين

الشجاعة والإقدام، كانا أهم صفتين يتميز بهما الشهيد أحمد طارق زيدان أحد أبطال معركة الواحات، الذى لقى ربه وهو يدافع عن بلده وعن الشعب المصرى.

تخرج «أحمد» فى دفعة ٢٠١٣ بكلية الشرطة، وعمل فى قطاع العمليات الخاصة ضمن قطاع سلامة عبدالرءوف، وعرف بين زملائه بأخلاقه الحميدة، وكان محبوبًا من الجميع، وتلقى تدريبات أهلته للاشتراك فى مداهمات ضد الجماعات الإرهابية فى المناطق الجبلية والصحراوية وأثبت كفاءة وقدرة عالية على أداء المهام.

ولشجاعته وبسالته المعروفة، كان الشهيد أحد أهم عناصر العمليات الخاصة المشاركة فى معركة الواحات، وكان ضمن الصفوف الأولى، وكان من أوائل المشتبكين مع العناصر الإرهابية فور وصولهم مكان اختبائهم.

وشاء القدر أن يصاب الشهيد أثناء المعركة ببتر فى القدم بعد أن أطلق الإرهابيون على مدرعته طلقة «آر بى جى»، وبعدما حاول زملاؤه نقله وإبعاده عن ساحة القتال، أملًا فى إسعافه وإنقاذ حياته.

وتمكن زملاؤه بقيادة العقيد أحمد فايز قائد المأمورية رغم إصابته، من نقله إلى المدرعة رقم ٣، قبل أن يحاولوا تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له، إلا أنها كلها لم تفلح، ولفظ الشهيد أنفاسه الأخيرة داخل المدرعة متأثرًا بإصابته ولقى ربه وهو بين أيادى زملائه الذين عادوا بجثمانه بعد انتهاء المعركة.

وقالت والدة «أحمد» بعد استشهاده إن نجلها كان يحلم من صغره أن يصبح ضابطًا يحمى بلده، مضيفة: «لما كبر مرضيش يدخل هندسة ودخل كلية الشرطة علشان كان مغرم يبقى ظابط ويخدم بلده، وهو عايش معايا فى كل لحظة وعمره ما راح مننا ولا هيروح، وأنا فخورة إنى طلعت نموذج زى أحمد يخدم البلد».