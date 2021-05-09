«الجزار».. رحلة إرهابى دولى على غرار «القاهرة: كابول»

أعاد مسلسل «القاهرة: كابول» إلى الأذهان تفاصيل الأحداث التى مرت بها مصر والمنطقة العربية منذ عدة عقود، مع سفر عدد من المتشددين إلى أفغانستان، فى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى، للمشاركة فى الحرب الدائرة هناك، ثم محاولاتهم نقل الخبرات التى تعلموها فى جبال أفغانستان إلى المنطقة مرة أخرى.

ويأتى اسم «عادل الجزار» على رأس هؤلاء العائدين من أفغانستان لنقل تجربتهم فى الإرهاب إلى مصر، وهو من وصفته التحقيقات الرسمية فى القضية رقم ٥٠٢ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم ١٨٤ لسنة ٢٠١٧ عسكرية، والخاصة بتنظيم «بيت المقدس» الإرهابى- بأنه أحد العناصر شديدة الخطورة، وهو متوسط الطول، والبنية، وأصلع الرأس، وذو شارب أسود ولحية يكسوها الشيب.

ولد عادل الجزار لأسرة متوسطة الحال وملتزمة دينيًا، وهو من مواليد عام ١٩٦٥، والتحق بالجيش بدفعة الضباط المتخصصين رقم ٣٣، وتخرج فيها فى عام ١٩٨٧ برتبة ملازم أول، ثم التحق بالجيش كضابط متخصص، إلى أن تقدم باستقالته فى عام ١٩٩٠.

بعد رفضه الاستمرار فى العمل بالقوات المسلحة، بحث «الجزار» عن فرصة للسفر إلى السعودية، وعمل هناك فى مجال السيارات، وتشدد فى أفكاره وأطلق لحيته، وظل هناك عدة سنوات ثم عاد بعدها إلى مصر مرة أخرى بسبب عمل زوجته.

بعد العودة، وجد «الجزار» صعوبة فى العمل بمصر، فحوّل سيارته الخاصة إلى تاكسى، لكن ظلت فكرة السفر تراوده، ليس إلى السعودية هذه المرة، بل إلى الشيشان، مدفوعًا بالدعاية وقتها لـ«الجهاد ضد الروس».

ولم يكن سفره من مصر، فى بداية عام ٢٠٠٠، مجرد رغبة فى الجهاد، بل هروبًا من مطاردة أمنية، بعد ثبوت تورطه فى قضية «تنظيم الوعد» الإرهابى، التى حملت رقم ٢٤ جنايات عسكرية، واتهم فيها حينها مع ٩٤ متهمًا لارتكابهم جرائم إنشاء جماعة غير مشروعة بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، والقيام بأعمال الرصد والاغتيالات للشخصيات العامة، وتفجير وتخريب منشآت ومؤسسات مملوكة للدولة، وذلك خلال الفترة من عام ١٩٩٦ إلى عام ٢٠٠١.

وضبطت أجهزة الأمن بحوزة عدد من المتهمين نسخًا من كتب تنظيمى «الجهاد» و«الجماعة الإسلامية» الممنوع تداولها، من بينها كتاب «الحصاد المر» لأيمن الظواهرى، وكتاب «العمدة فى إعداد العدة» لسيد إمام الشريف، منظّر تنظيم «الجهاد» وزعيمه السابق.

وفى مطلع الألفية الثانية وقبل إلقاء القبض عليه، غادر «الجزار» إلى السعودية ومنها إلى تركيا، ليعبر منها إلى أذربيجان ثم جورجيا، ليجد نفسه على الحدود المباشرة مع الشيشان، لكنه لم يستطع عبورها بسبب التشديدات التى يفرضها الجيش الروسى على الحدود، فى ظل محاولة كثير من الإرهابيين الدوليين عبور الحدود.

بعد نحو شهرين من إقامته فى المنطقة الحدودية، قرر عادل الجزار «الدعوة إلى الإسلام» فى جورجيا، لأن المسلمين فيها- على حد قوله- لا يعرفون قراءة الفاتحة، لكنه لم يلبث أن تراجع عن هذه الخطة بعد تعرفه على اثنين من باكستان، أقنعاه بالسفر معهما إلى بلادهما، التى مكث بها ١١ شهرًا، تزامنت مع الغزو الأمريكى لأفغانستان، وفى هذه الفترة تطوع للعمل فى الهلال الأحمر السعودى، مع مساعدة معسكرات الجهاديين على الحدود الباكستانية الأفغانية.

خلال تواجده بأحد المعسكرات الحدودية، قصف الطيران الأمريكى المعسكر، فأصيب بشظية فى قصبة الرجل اليسرى تسببت فى تفتت العظم، واحتاج إلى عملية خاصة للنجاة، لكنه وقع قبل إجرائها أسيرًا فى يد الجيش الأمريكى، ووجد نفسه فى معتقل «جوانتانامو»، الذى مكث به فى الفترة من يناير ٢٠٠٢ حتى يناير ٢٠١٠، وخلال هذه الفترة تفاقمت إصابته وتم بتر رجله.

وخلال التواجد بمعتقل جوانتانامو، واجه عادل الجزار اتهامات بالانضمام لتنظيم «القاعدة» الإرهابى، والارتباط بعلاقة خاصة مع قياديى التنظيم أسامة بن لادن وأيمن الظواهرى، وبعد تحقيقات استمرت لعامين، بدأت أمريكا فى البحث عن دولة تستقبله حتى يجرى الإفراج عنه، وهو ما رفضته دول كثيرة بسبب فكره المتشدد، حتى قررت واشنطن ترحيله إلى سلوفاكيا.

بعد ثورة يناير، قرر الإرهابى عادل الجزار العودة إلى مصر، التى سافر إليها فى ١٤ يونيو ٢٠١١، على الخطوط النمساوية، قادمًا من سلوفاكيا، ليستكمل ما بدأه فى مشواره مع التنظيمات الإرهابية، وقت حكم الإخوان.