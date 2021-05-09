أحمد شوشة.. مقاتل باسل تصدق بنصف راتبه قبل استشهاده

البطل أحمد شوشة، أحد فرسان معركة الواحات، الذى استشهد وهو يقاتل أعداء هذا الوطن والشعب المصرى، وأصبح يُضرب المثل ببطولاته التى سطرها فى هذه المعركة ضد الإرهاب الأسود.

ولد الشهيد النقيب أحمد شوشة، فى ٩ يناير عام ١٩٩٥، والتحق بكلية الشرطة فى ٢١ نوفمبر عام ٢٠١٢، وتخرج منها فى ١٩ يوليو عام ٢٠١٦، والتحق بقطاع الأمن المركزى، والعمليات الخاصة.

وأثبت الشهيد أحمد شوشة قدرة وكفاءة عالية خلال التدريبات التى تلقاها، ورغم صغر سنه، تم اختياره فى العديد من العمليات الأمنية الهامة، حيث كان يمتلك من الشجاعة والإقدام ما يؤهله لذلك، حيث كان من أوائل الحاصلين على فرقة (مهام) التى يتم التدريب فيها على ضرب النار والاشتباك بالأسلحة.

وتقديرًا لتفوقه القتالى تم ضمه لقطاع العمليات الخاصة ولكفاءته وقع اختيار قيادات العمليات الخاصة عليه ليكون أصغر ضابط مشارك بمأمورية الواحات.

واعتبرت بطولاته أحد الأبطال الذين سطَّروا ملاحم بطولية فى الواحات، حتى استشهد وزفوه لمسقط رأسه بالسويس أرض البطولات، حيث إن لـ«أحمد» شقيقتين كان بالنسبة لهما كل شيء فى الحياة خاصة بعد وفاة والدتهم، وكانت تربطه بأسرته وخاصة والده علاقة محبة خاصة، وتمتع بسمعة طيبة بين المحيطين به من أبناء محافظة السويس، وعبَّر أبناء المحافظة عن هذا الحب خلال تشييعهم جثمانه. وقال والد «أحد» بعد استشهاده إنه عندما كان يشارك فى أى عملية كان يضع روحه على كفه، مضيفًا: «فى آخر لقاء بيننا سلمنى نصف مرتبه كالعادة وقالى دى صدقات الشهر».

وأسرة الشهيد تضم والده وشقيقتين إحداهما أصغر بمرحلة التعليم الجامعى والأخرى أكبر سنًا متزوجة بينما توفيت والدته قبل عام، وكان اللقاء الأخير الذى جمع بين الضابط الصغير ووالده قبل أسبوعين من معركة الواحات، حيث قضى إجازة لمدة ١٤ يومًا بينهم، حرص فيها على أن يكون بجوار والده يلازمه فى محل تحف يملكه، وكأنه يودعهم قبل الرحيل.