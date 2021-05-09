الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ملفات خاصة

مساجد وكنائس تحت نيران الإرهاب.. توثيق لجرائم الإخوان ضد «بيوت الله»

إرهاب دور العبادة
إرهاب دور العبادة

تنفيذًا لمخطط جهات خارجية فى زرع الفتنة الطائفية فى مصر، وتحت ستار الدين والتمسح بآيات الله، استحلت عناصر التنظيمات الإرهابية دماء الأبرياء دون ذنب جنوه، ولم يفرقوا فى جرائمهم بين مسلم ومسيحى، أو بين مرابط على خط النار ليحمى أهله من أفعالهم وبين آخر يصلى لله فى بيوت يذكر فيها اسمه.

وعلى أيدى هؤلاء المفسدين فى الأرض، سالت دماء المصريين الطاهرة، التى أراقوها بغير حق، بعد أن فجروا بيوت الله بعربات وعبوات مفخخة، وروعت أسلحتهم وطلقاتهم الآثمة الآمنين فى بيوتهم وفى مساجد الله وكنائسه، قبل أن تنجح عناية الله وعزيمة المصريين فى حماية الناس من شرورهم ومن الفتنة التى أرادوها. 

جاء مسلسل «الاختيار٢» ليوثق جرائم الإخوان ضد «بيوت الله»، وتعيد «الدستور» التذكير بجرائم التنظيمات الإرهابية ضد أبناء الوطن، من مسلمين ومسيحيين، ورصد عملياتهم الإجرامية ضد عدد من الكنائس فى عموم الوطن خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى جريمتهم ضد المصلين فى مسجد الروضة بشمال سيناء. 

 

 

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