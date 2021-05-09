«المحامين» تفتح باب حجز مصيف 2021 للأعضاء بالنظام الإلكتروني

أعلنت النقابة العامة للمحامين، الأحد، فتح باب حجز مصيف 2021 لمدن رأس البر، ومرسى مطروح، وبورسعيد وعجيبة، بأسبقية الحجز الإلكتروني، من خلال مكاتب التصديق على العقود بالنقابات الفرعية، ونادي المحامين النهري بالمعادي، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وتبدأ المكاتب في تلقي اشتراكات الحجز لمصيف رأس البر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو، وحتى الثلاثاء 18 مايو، ومصيف مرسى مطروح من يوم الأربعاء الموافق 19 مايو، وحتى السبت الموافق 22 مايو، ومصيفي بورسعيد وعجيبة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 23 مايو وحتى الثلاثاء الموافق 25 مايو، على أن يتم غلق الحجز يوم 26 مايو وحتى نهاية الشهر لمراجعة استثمارات الحاجزين.

كما تفتح النقابةِ باب الحجز لجميع المصايف مرة أخرى اعتبارا من الأول من يونيو القادم وحتى آخر المصيف، وذلك طبقا لجدول الأسعار المرفق بالشروط الآتية:

– سداد اشتراك 2021.

– سداد قيمة الوحدة كاملة، مضافا إليها مبلغ 100 جنيه تمغة و200 جنيه تأمين.

-آخر موعد لرد قيمة التأمين في 31/12/2021.

– لا يحق للمحامي التقدم بحجز أكثر من وحدة مصيف.

– استلام الوحدة للمحامي شخصيا أو لأقاربه من الدرجة الأولى.

وعبر نقيب المحامين رجائي عطية عن بالغ سعادته لنجاحه في أن يتم توقيع بروتوكول تعاون مع رئيس هيئة المطابع الأميرية، ليستفيد منه جميع المحامين، مبشرًا السادة المحامين بأن يجدوا خلال الأيام المقبلة كل ما يهمهم في ما يتعلق بآدائهم لرسالة المحاماة في يسر وسهولة.

وقال إن ما يصدر من قرارات جمهورية، ووزارية، وقوانين، وتشريعات، توفره الهيئة العامة للمطابع الأميرية هو جوهر وروح نقابة المحامين وروح العمل بالقضاء والمحاماة.

أضاف نقيب المحامين أن الهدف من بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الهيئة أن نحاط ونحصل على أهم المطبوعات التي تصدرها الهيئة كيما تأتي للمحامي سهلة، وكذا كافة ما توفره الهيئة من قوانين وتشريعات وأحكام في غاية الأهمية لكافة العاملين بالقانون، فضلًا عن أحكام محكمة النقض والإدارية العليا.

من جانبه، عبر رئيس الهيئة العامة للمطابع الأميرية عن فخره بكونه في حضرة رجائي عطية، نقيب المحامين، واصفًا إياه بالقامة الكبيرة التي يفتخر أيضًا بأن يوقع معه البروتوكول بين النقابة والهيئة التي عمرها 201 عام، مشيرًا إلى أنه يعتبر المطابع الأميرية شريك نجاح مع نقابة المحامين فهي المصدر الرئيسي لثقة وصحة النشر".

وأكد أن توقيع بروتوكول التعاون مع نقابة المحامين يعد من أهم البروتوكولات التي وقعهتا الهيئة، ومن خلاله سيحصل السادة المحامين على كل ما يحتاجونه فالهيئة تضم الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، وتشتمل على كافة التشريعات، والأحكام، والقوانين.

أضاف أن الهيئة استكمالًا لهذا البروتوكول ستقدم خصومات على جميع إصداراتها لأعضاء نقابة المحامين بموجب كارنيه المحاماة.