14726 مواطنا تلقوا جرعة أولى من لقاح كورونا و3356 جرعة ثانية بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، أن إجمالي من حصلوا على لقاح كورونا بمنافذ المحافظة الـ3 منذ بدء التطعيم وحتى الآن بلغ 14726 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح و3356 تلقوا الجرعة الثانية حيث حصل 5325 جرعة أولى و1279 جرعة ثانية بمستشفى كفر شكر المركزي و4550 جرعة أولى و864 جرعة ثانية بمركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب 4851 جرعة أولى و1213جرعة ثانية بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.

كما أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بمختلف انحاء المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية بجانب 9 حالات من خارج المحافظة.

وبحسب بيان مديرية الصحة فان مدينة ومركز بنها سجلت أعلى نسبة إصابة بالفيروس ب23 حالة ثم مركز كفرشك بـ12 حالة ثم قليوب بـ8 حالات ومركز الخانكة بـ7 حالات ومركز طوخ بـ5 حالات وحي غرب شبرا الخيمة بـ3 حالات وشرق شبرا وشبين القناطر بحالة واحدة لكل منهما وحققت مدينتا قها والعبور صفر إصابة.

ووفق بيانات مديرية الصحة فان المحافظة سجلت 4 حالات وفاة بمضاعفات الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى الآن 1396 حالة وفاة.

وبحسب بيان مديرية الصحة بمحافظة القليوبية فان المتوفين رجلين وسيدتين في 3 مستشفيات حيث سجل مستشفى كفر شكر المركزي حالتي وفاة ومستشفى قليوب التخصصي وناصر العام حالة وفاة لكل منهما بينما حققت باقي مستشفيات منظومة العزل وعددها 10 مستشفيات اخري صفر وفيات.

وكشف بيان مديرية الصحة بمحافظة القليوبية أن المتوفين هم “م. ا، 75 سنة"، من القناطر الخيرية، و"م. ع، 84 سنة"، من بنها و"ر. ع، 88 سنة"، من كفر شكر و"س. س، 66 سنة" من غرب شبرا.