«الزراعة» توافق على تسجيل 18 مركبا لمبيدات جديدة تمهيدا لتداولها

وافقت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد، على تسجيل 18 مركبا جديدا من المبيدات تمهيدا للبدء في تداولها على النطاق التجاري لمكافحة الآفات الزراعية، مشيرة إلى أن تسجيل هذه المبيدات يأتي وفقا للمرجعيات الدولية ومنها الاتحاد الأوروبي وهيئة البيئة الأمريكية وجهات الاعتماد الآخرين.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد المجيد إن وزارة الزراعة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط سوق المبيدات باعتبارها عنصرا حيويا في إنتاج المحاصيل، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم القطاع الخاص للنهوض بالمبيدات، حيث أن هناك ٣٦ مصنعا يعملون في منظومة تصنيع المبيدات في منطقة غرب الدلتا.

وقال عبد المجيد في تصريح لـ"الدستور" إن هناك منظومة متكاملة للرقابة على عملية التصنيع حتى تكون هذه المبيدات مطابقة للمواصفات العالمية التي تطبقها الدول، مؤكدا أن مصر تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في إنتاج المبيدات لخفض فاتورة الاستيراد من الخارج من خلال النهوض بالصناعة المحلية، بما يحقق استقرار للسوق المصري ويحقق الجودة المطلوبة في إنتاج الحاصلات الزراعية.

وأشار إلى أن لجنة المبيدات أطلقت بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة "يونيدو" حملة توعية للمزارعين ومطبقي المبيدات للتوعية لمخاطر الاستخدام السئ للمبيدات الزراعية وآثارها الناتجة على صحة الإنسان والغربة، إضافة إلى التوعية بطرق التداول الآمن، مطالبا بضرورة أحكام الرقابة على قطاع المبيدات ودعم أقسام الرقابة على المبيدات بوسائل انتقال للمرور على المحلات والمصانع وأجهزة كشف الغش الحديثة ودعم مفتشي الرقابة بمنحهم الضبطية القضائية.

وأكد عبد المجيد ضرورة تغليظ العقوبة القانونية على جريمة الاتجار غير المشروع في المبيدات، واستكمال للدور الرقابى للجنة المبيدات يتم تنفيذ برامج تدريب وتوعية وارشاد متخصصة وحملات إرشادية وفقا لمتطلبات مدونة السلوك السلوك الدولية للتعامل مع المبيدات وذلك حول الاستخدام الآمن والأفعال للمبيدات.