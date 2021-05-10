«لعبة نيوتن» يتناول قضية الاغتصاب وحلم الولادة بأمريكا في الحلقة 27

مازال مسلسل لعبة نيوتن يحقق أصداء جيدة منذ بداية عرضه في الموسم الرمضاني ٢٠٢١، إذ سلط الضوء على عدد من المشاكل الاجتماعية التي لاقت تفاعلاً كبيرًا عبر منصات التواصل من قبل رواد السوشيال ميديا، وظهر ذلك واضحًا في أحداث الحلقه الـ27 التي حلت في المراكز الأولى من حيث اوسائط التواصل.

ومن أبرز القضايا التي سلط عليها مسلسل لعبة نيوتن الضوء في البداية "حلم الولادة في أمريكا" وهى الأمنية التي تحلم بها الملايين من السيدات المصريات، ليلقى المسلسل تفاعلاً كبيرًا.

وناقش مسلسل لعبة نيوتن قضية الطلاق الشفوي التي كانت ولازالت المشكلة الشائكة في مصر، وتفاعل عدد من رجال الدين من بينهم الشيخ علي جمعة الذي صرح قائلاً: "فلان يقوم برد زوجته خلال فترة الـ3 شهور العدة، وردها دون علمها، وهي عرفت بالطلاق ولم تعرف بالرجعة، فهو آثم والرجعة صحيحة".

وطرح المسلسل من خلال مشهد عنيف بين منى زكي ومحمد فراج في الحلقة الـ٢٧ ازمة" الاغتصاب الزوجي" ليسلط مسلسل الضوء على قضية شائكة وجريئة.

تدور قصة "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، لكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

"لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

يعرض المسلسل بطولة منى زكي بصورة حصرية عبر قنوات دي إم سي، حيث تعرض قناة دي إم سي العامة المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وتعرض قناة دي إم سي دراما العمل للمرة الأولى في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ويعاد في الثانية صباحا، وفي في تمام الرابعة والنصف عصرًا ويعرض المسلسل على قنوات ألفا المشفرة أيضًا بواقع 4 مرات يوميًا.