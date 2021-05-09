«حرامي كابلات».. مجهول يتلف كبائن التليفونات التابعة للمصرية للاتصالات بحلوان

يكثف رجال مباحث القاهرة جهودهم لكشف ملابسات تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شاب يقوم بإتلاف كبائن التليفونات والإنترنت التابعة للشركة المصرية للاتصالات في منطقة حلوان ما نتج عنه تعطيل خدمات الاتصالات في المنطقة.

البداية عندما شاهدت ربة منزل شخص يقوم بإتلاف كبائن التليفونات والإنترنت وصورته ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه يقوم رجال المباحث بفحص الفيديو وتفريغ كاميرات المراقبة لملاحقة المتهم وضبطه.