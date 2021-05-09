«المالية» تعلن تعديل جدول طروحات أدوات الدين الحكومي بمناسبة العيد

قررت وزارة المالية تعديل مواعيد طروحات أدوات الدين الحكومي تزامنا مع إجازة عيد الفطر.

وتقرر طرح أذون لأجال 182 و357 يوم وسندات خزانة لأجل 5 سنوات يوم الاثنين 17 مايو، وأذون لأجل 91 يوم و266 يوم و سندات أجل عامين و 10 أعوام يوم الثلاثاء 18 مايو.

وكشفت وزارة المالية عن نتائج طرح أذون الخزانة اليوم، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 91 يوم 13.17%، وأقل عائد12.99%، ومتوسط العائد13.16%، وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 273 يوم 13.39%، واقل عائد13.30%، ومتوسط العائد13.38%.

وطرح البنك المركزي، اليوم، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية 18.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 11 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 7.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.