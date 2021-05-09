الأحد 09 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المالية» تعلن تعديل جدول طروحات أدوات الدين الحكومي بمناسبة العيد

وزير المالية
وزير المالية

قررت وزارة المالية تعديل مواعيد طروحات أدوات الدين الحكومي تزامنا مع إجازة عيد الفطر.

وتقرر طرح أذون لأجال 182 و357 يوم وسندات خزانة لأجل 5 سنوات يوم الاثنين 17 مايو، وأذون لأجل 91 يوم و266 يوم و سندات أجل عامين و 10 أعوام  يوم الثلاثاء 18 مايو.

وكشفت وزارة المالية عن نتائج طرح أذون الخزانة اليوم، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 91 يوم 13.17%، وأقل عائد12.99%، ومتوسط العائد13.16%، وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 273 يوم  13.39%، واقل عائد13.30%، ومتوسط العائد13.38%.

وطرح البنك المركزي، اليوم، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية 18.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 11 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 7.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

الدكتور محمد معيط وزير المالية طروحات أزمة الدين العام أذون الخزانة 2020 أزمة الدولار

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