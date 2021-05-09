رئيس لجنة الملكية الفكرية في اتحاد الناشرين المصريين ينتهك الحقوق

يعاني سوق الكتاب المصري من تفشي ظاهرة انتهاك حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، بداية من أحداث 2011، التي تسببت في حالة من الانفلات الأمني كانت سببًا في رواج الكتاب غير الأصلي (المزور) مع غياب المساءلة القانونية.

نتج عن ذلك الانفلات وغياب الرقابة زيادة أعضاء اتحاد الناشرين المصريين من 260 عضوًا قبل 2012، إلى 1200 عضو في 2021، مع العلم أنه ثبت بالمحاضر والقضايا التي صدر فيها أحكام أن نسبة كبيرة منهم متهمين في قضايا حقوق ملكية فكرية، أو ثبت انتماؤهم إلى تنظيم الإخوان، وتحفظت الدولة عام 2013 على أكثر من 30 دار نشر عضو اتحاد ناشرين مصريين ثبت تبعيتهم للإخوان.

سنوات من غياب المتابعة تسببت في تحكم مجموعات من دور نشر تنظيم الإخوان أو دور نشر متهمة في قضايا ملكية فكرية في الاتحاد، أبرزها حبس رئيس اتحاد الناشرين السابق عام 2018 بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية؛ على خلفية تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده بالحبس عامين، في قضية تزوير العلامة التجارية «قاموس أطلس»، والتي قضت المحكمة فيها بالحكم بالغرامة، وقد سبق أن حجزت المحكمة على شقته وأثاثها، إلا أنه نقل الأثاث، مما أدى للحكم عليه بالتبديد.

في سياق متصل، وقبل ذلك بعامين قررت لجنة التظلمات في الاتحاد بجلسة 15 /8/2016، أنه قد استقر يقينها أن عضو اتحاد الناشرين، أسامة شتات قد ارتكب ما يمس كرامة المهنة وشرف التعامل وهو ما ألحق بالاتحاد وجمعيته العمومية ومجلس الإدارة أضرارًا مادية وأدبية...». ردًا على اتهامة اتحاد الناشرين المصري في مداخلة مسجلة على فضائية مصرية بسيطرة تنظيم الإخوان عليه.

ذلك الخلاف بين دور نشر الإخوان في الاتحاد والناشر أسامة شتات كان سببًا في تجميد عضويته ونشر الاتحاد لأرقام القضايا المتهم فيها الناشر بانتهاك حقوق المليكة الفكرية عام 2005 و2006، ورغم ذلك أصبح نفس الناشر عام 2018 رئيس لجنة حقوق الملكية الفكرية، دون أن يقدم ما يفيد رد الاعتبار في القضايا المتهم فيها طبقًا لقوانين الاتحاد.

وصول الناشر إلى ذلك المنصب بعد عداوة شرسة مع دور نشر الإخوان عام 2016، يقابله على الجانب الآخر علاقة طيبة ظهرت معهم مؤخرًا، بعد أن أصدر الناشر شتات قبل أيام بيانًا دافع فيه عن الأمين العام لاتحاد ناشرين مصر الحالي ضد اتهامات طالته بتبعيته لتنظيم الإخوان؛ بسبب توزيعه كتابات محمد علي الصلابي الاخواني الليبي وراغب السرجاني عضو تنظيم إخوان مصر، علما بأن رئيس لجنة حقوق الملكية، والأمين العام للاتحاد، وصل إلى منصبيهما على قوائم رئيس اتحاد الناشرين الحالي!

اللافت للانتباه أن تجميد عضوية رئيس لجنة حقوق الملكية الفكرية في الاتحاد عام 2016 لم يمنع رئاسته لنفس اللجنة التي انتهك قواعدها، وتعامله في نفس المجلس مع أصحاب دور نشر تابعة لتنظيم الإخوان وصدر بحقها قرارات بالتحفظ!

ويشكو متابعون ومراقبون باستمرار من تضخم عملية تزوير الكتب، والعلامات التجارية لدور النشر العربية والأجنبية في مصر، منوهين إلى أنّ الخطورة الأكبر تكمن في تزوير العلامات التجارية، في انتهاك واضح لحقوق الملكية الفكرية، والذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات من خلال المنظمات الدولية المختصة.

وفي الثامن عشر من أبريل 2012، عقد اتحاد الناشرين المصريين اجتماعًا؛ لبحث سبل وقنوات مواجهة مشكلة تزوير الكتب في مصر، ونتج عن الاجتماع إقامة مؤتمر في الثاني من مايو 2012، شاركت فيه أغلب المؤسسات الحكومية والخاصة المهتمة بصناعة الكتاب، لوضع ضوابط تحافظ على حقوق المؤلف والمؤسسات العاملة في مجال النشر.

قبل المؤتمر بأيام أرسل اتحاد الناشرين المصريين خطابًا إلى النائب العام حمل رقم (268)، والمؤرخ بـ24 أبريل 2012 بشأن تفشي ظاهرة تزوير الكتب والتعدي على حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك بالاعتداء على حقوق النشر والتأليف، بشكل لم يسبق له مثيل من قبل، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على مستقبل الثقافة والنشر بحسب ما ورد في الخطاب.

وردًا على ذلك، أصدر النائب العام طلعت إبراهيم عبدالله، كتابًا دوريًا رقم (12) لسنة 2012، متضمنًا التعليمات التي يجب على أعضاء النيابة اتباعها ومراعاتها في هذا الشأن. وجاء في بنود ذلك الكتاب: "يجب على أعضاء النيابة أن يأمروا بطلب صحف الحالة الجنائية للمتهمين، في جرائم الاعتداء على حقوق المؤلف وتقليد وتزوير العلامات التجارية، قبل التصرف فيها بتقديمهم للمحاكمة الجنائية".

وتقضي المادة 113 من قانون حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف رقم 82 لسنة 2002، بالسجن والغرامة، في التعدي على العلامات التجارية لآخرين.

مع ضعف الوضع الأمني في القاهرة قبل ثورة 30 يونيو 2013، أصبح أباطرة تزوير الكتاب في مصر معروفين بالاسم، ومع ذلك لا يقترب منهم أحد، ذلك إلى جانب ضعف العقوبات المقررة، في قانون حقوق المؤلف والملكية الفكرية.

وتسعى وزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الجهات المعنية لتحجيم عملية تزوير الكتاب في القاهرة، بعد أن أصبح يُنظر إلى مصر، طبقًا لمختصون في الشأن الثقافي، باعتبارها "المصدّر الأول للكتاب المزور عربيًا، خصوصًا دول شمال إفريقيا والسودان".

قرار لجنة التظلمات بحق الناشر أسامة شتات

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