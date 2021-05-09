الأحد 09 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تجدد موقفها الرافض لاقتحام المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

عقد السفير نزيه النجارى، مساعد وزير الخارجية، اجتماعًا اليوم 9 مايو الجارى مع سفيرة إسرائيل أميرة أورون، شارك فيه السفير حسام على مدير إدارة إسرائيل، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الرافض والمستنكر لاقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، كما تم التشديد على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم فى ممارسة الشعائر الدينية.


كما تم التشديد أيضًا خلال اللقاء على كل النقاط الواردة فى البيان الصادر عن الوزارة أول أمس الموافق 7 مايو الجارى بشأن التطورات المثيرة للقلق بالقدس.

هذا، وقد طُلب من السفيرة الإسرائيلية نقل رسالة إلى المسئولين الإسرائيليين مفادها ضرورة توفير الحماية للمصلين والسماح لهم بالصلاة فى أمان وحرية، وقيام السلطات الإسرائيلية بتحمل مسئولياتها إزاء ضبط الوضع الأمنى فى القدس.

 

الأكثر قراءة

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

أمطار ورياح وارتفاع شديد في الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس يوجه بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية

القوات البحرية والجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا مشتركا

5 ملايين جنيه خسائر أولية لحريق «أحمد حلمي»

وزيرة الصحة: مصر تتسلم شحنة ضخمة من لقاحات كورونا غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

هل نحن على أعتاب شرق أوسط جديد؟

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى رسامة بطريرك جليل

مؤمن المحمدي

الفيل فى المنديل

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الغليان في القدس: هل هناك مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل قريبًا؟

بعد إطلاق صاروخ من غزة: تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على موقع عسكري لحماس

بسبب قيود التنقل وإخلاء حي الشيخ جراح: استمرار المواجهات العنيفة في القدس