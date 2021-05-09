بلافتات الترحيب والسعادة.. «ميت غريطة» تتزين لاستقبال أشرف السعد (فيديو)

استعد أهالي قرية ميت غريطة بمحافظة الدقهلية لاستقبال رجل الأعمال أشرف السعد بلافتات الترحيب أمام منزله وعلى جدرانه وقامت أسرته بإعادة دهان المنزل الذى ظل مغلقًا لأكثر من ٢٥ عامًا.

وقام شباب القرية بتجهيز المضيفة والمنزل لاستقباله واستقبال ضيوفه داخل مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية.

وأكد إبراهيم السعد نجل رحل الأعمال أشرف السعد، أنه تم إخلاء سبيل والده من سراي النيابة في الإسكندرية مساء السبت وقضى ليلته بمنزله في القاهرة وحضر الأحد لقريته لقضاء إجازة العيد معهم واستقبال أقاربه ومحبيه.

ووجه نجل أشرف السعد الشكر لأهالي القرية لحسن استقبالهم لوالده، مشيرًا إلى أنه شاهد الفرحة في عيون كل أهالي قريته بسبب عودة والده.

وقال مختار فايز أحد أهالي قرية ميت غريطة، إن خبر عودة أشرف السعد أسعد جميع أهالي القرية الذين يذكرونه دائمًا بالخير، مشيرًا إلى أن رجل الأعمال قبل سفره خارج مصر أنشأ محطة صرف صحى للقرية.

وكان رجل الأعمال أشرف السعد قد وصل إلى مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء الماضي، على متن رحلة مصر للطيران رقم Ms778 القادمة من العاصمة البريطانية لندن.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي إجراءات خروج «السعد» بعد وصوله من لندن بعد فترة غياب عن مصر نحو 25 عامًا، على خليفة أحكام قضائية.

ووصل أشرف السعد على متن طائرة الخطوط المصرية رقم 778 القادمة من لندن، وأنهى إجراءات وصوله عبر صالة 3 بمطار القاهرة، بعد غياب طويل عن مصر، بسبب قضية توظيف الأموال الكبرى التي هرب على أثرها إلى لندن.

وكانت نيابة الإسكندرية قد أخلت سبيل أشرف السعد مساء أمس الأحد، وانتقل إلى محافظة القاهرة للمبيت فيها وفي طريقه الآن للعودة لمسقط رأسه بالسنبلاوين دقهلية.