الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان ينقل الجنود الإثيوبيين المنشقين عن أديس أبابا إلى مخيمات اللجوء

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة

بدأت معتمدية اللاجئين بولاية شمال دارفور، اليوم الأحد، في تفويج الجنود الإثيوبيين لمخيمات اللاجئين الذين كانوا يعملون ضمن قوات حفظ السلام بدارفور ورفضوا العودة إلى بلادهم، مطالبين السلطات السودانية بمنحهم حق اللجوء السياسي نتيجة مخاوف أمنية تتعلق بانتمائهم إلى قومية التيجراي.

وأوضح مدير مكتب معتمدية اللاجئين بولاية شمال دارفور الفاتح إبراهيم محمد أن الفوج الأول من الجنود الإثيوبيين طالبي اللجوء غادروا اليوم مطار الفاشر الدولي عبر طائرة تتبع للأمم المتحدة، متوجهين نحو مدينة كسلا ثم توجهوا مخيم "أم قرقورة" للاجئين الإثيوبيين على الحدود السودانية الإثيوبية وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.

وأوضح «الفاتح» أن عدد الجنود الإثيوبيين الذين تقدموا بطلبات لجوء بلغ 120 جنديًا من بينهم 14 امرأة، مشيرًا إلى أن عملية تفويجهم تتم عبر أربع مراحل حيث غادر اليوم مطار الفاشر الدولي 33 شخصًا، فيما سيغادر غدًا الإثنين 31 شخصًا.

وأشار «الفاتح» إلى أن دائرة اللجوء والشركاء الآخرين سيستكملون جميع الإجراءات الخاصة بمعاينتهم عقب وصولهم مخيمات شرق البلاد مباشرة.

ورفض عشرات الجنود الإثيوبيين العاملين في بعثة "يوناميد" بدارفور الأيام الماضية المغادرة إلى أديس أبابا خوفا من تعرضهم للتصفية باعتبار أنهم ينتمون لقومية التجراي حيث تقدموا بطلبات لجوء لدى الحكومة السودانية.

السودان إثيوبيا أديس أبابا الخرطوم تيجراي

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