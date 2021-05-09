بعد إطلاق صاروخ من غزة: تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على موقع عسكري لحماس

أفادت تقارير في الإعلام الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي قصف فجر اليوم الأحد، موقعا عسكريا تابعا لحركة حماس جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان له: "أغارت طائرة عسكرية قبل قليل على موقع عسكري تابع لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق الليلة".

وكان ناشطون فلسطينيون، ليل السبت، أطلقوا صاروخاً من غزة باتجاه إسرائيل، في حين قال الجيش إنه "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أُطلق من قطاع غزة على جنوب إسرائيل حوالي الساعة 1:30 صباحا. وانطلقت صافرات الإنذار الصاروخية فقط في حقل، حيث سقطت القذيفة على ما يبدو. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال الناطق العسكري باسم "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس أبوعبيدة في تصريح عبر تليجرام أمس السبت: "نحيي صمود أهلنا المرابطين في القدس والأقصى ونقول لهم إن قائد أركان القسام محمد الضيف وعدكم ولن يخلف وعده".

وكان قائد هيئة الأركان في "كتائب القسام" محمد الضيف، قد قال يوم الثلاثاء: “إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي”.

مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية

على مقربة من السياج الفاصل بين القطاع الفلسطيني والأراضي الإسرائيلية أطلقت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين فلسطينيين، وخلال ساعات النهار أعلنت السلطات الإسرائيلية أنّ بالونات حارقة أطلقت من غزة باتجاه جنوب إسرائيل لم توقع أضرارا.

ويأتي هذا بعد إصابة أكثر من 90 شخصاً بجروح في صدامات جديدة اندلعت مساء السبت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين عرب في عدد من أحياء القدس الشرقية، وذلك غداة مواجهات عنيفة درات بين الطرفين، ولاسيّما في محيط المسجد الأقصى.

وكانت المواجهات قد تجددت مساء الخميس الماضي بين سكان حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية والمستوطنين الإسرائيليين بعد أن دعت المحكمة الإسرائيلية العليا طرفيْ النزاع في قضية ملكية عقارات في الحي إلى جلسة استماع جديدة ستُعقد يوم 10 أيار الجاري.