الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمنزل ومخبز بلدي بالدقهلية

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة علي حريق شب بمنزل بقرية "برقين" مركز السنبلاوين، قبل امتداد النيران لباقيا أجزاء المنزل وعلل أصحاب المنزل الحريق بسبب ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للمنزل.

وكان اللواء رافت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل كائن بقرية "برقين" دائرة المركز.

وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ تم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد مشيد بالبلوك الأبيض معروش بالسدة والعروق الخشبية بمساحة "۲۰۰ متر" ملك المدعو "محمد السيد محمد سيد أحمد"، المقيم بذات القرية.

ونجم عن ذلك احتراق بعض محتويات المنزل من الأثاث وسقف المنزل، ولم ينجم عنه ثمة إصابات وبسؤال كلا من والدة مالك المنزل المدعوة  "عطيات محمد عبداللطيف على"  60 عاما، ربة منزل، و زوجة مالك المنزل المدعوة "أمل معروف محمد مندور" 31 عاما، ربة منزل، ومقيمتان بذات القرية عللتا سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للمنزل، ولم تتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/4093 إداري مركز السنبلاوين، وجاري العرض على النيابة العامة.

السيطرة على حريق شب بمخبز بلدي بالدقهلية

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة علي حريق شب بمخبز بلدي مدعم بقرية "الهلالي" مركز بلقاس، والتهمت النيران محتويات المخبز و"5" أجولة دقيق وعلل صاحب المخبز ذلك بسبب حدوث ماس كهربائي بالوصلات الداخلية بالمخبز.

تلقى اللواء رافت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوارد بلاغا لمركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمخبز بلدي مدعم کائن بقرية "الهلالي" دائرة المركز.

هرعت علي الفور سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، وضباط مباحث مركز شرطة بلقاس، إلى مكان البلاغ  وتم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخبز مكون من طابق أرضي على مساحة (50 متر تقريبا) ملك المدعو "جاد محمد رمضان إبراهيم" 31 سنة، عامل ومقيم بذات القرية.

نجم عن ذلك احتراق محتويات المخبز والمعدات وعدد " 5 " أجولة دقيق، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.

بسؤال مالك المخبز علل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بإحدى التوصيلات الداخلية للمخبز، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك بالتنسيق وإدارة تموين بلقاس تم إسناد حصة المخبز لأحد المخابز بقرية "الملعب" دائرة المركز والتي تبعد عن القرية بحوالي "1.5 كم" لعدم وجود مخابز أخرى بها وتلبية احتياجات المواطنين ولحين تشغيل المخبز.

تم إخطار قسم الأدلة الجنائية تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/3044 إداري مركز بلقاس، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

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