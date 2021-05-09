توصيات صحة النواب لحل أزمة تكليف الصيادلة منذ 2018

أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، الأحد، خلال اجتماع لها بعدد من التوصيات فيما يخص أزمة الصيادلة، حيث أوصت بحصر كل دفعة ٢٠١٨ كاملة وتكليفها وعمل جدول زمني للمتبقي من ٢٠١٩ كاملة وتكليفهم طبقا لهذا الجدول ويقدم للجنة خلال اسبوعين، وكذلك عمل التظلمات لمن تم تكليفهم في أماكن بعيدة.



كان اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب المنعقد اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم شهد مناقشات واسعة حول استمرار أزمة تكليف الصيادلة منذ دفعة 2018.

ورفض الدكتور أشرف حاتم حضور عدد من الصيادلة الذين حضروا بالفعل إلى مقر المجلس بصحبة عدد من الآعضاء، وطالبهم بالخروج من القاعة المخصصة لعقد الاجتماع، وهو ما أحدث حالة من البلبلة داخل القاعة.



يأتى ذلك فى الوقت الذى انتاب بعض الأعضاء الغضب بسبب عدم حضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد الاجتماع البرلمانى المهم والمخصص؛ لمناقشة أكثر من 30 طلب إحاطة حول استمرار هذة الآزمة.

أكد الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة والسكان، أن هذا الاجتماع المنعقد الآن، هو رسالة واضحة للرأى العام بشأن العلاقة المؤسسية بين البرلمان والحكومة ، مبينا إلى وزارة الصحة تحترم مجلس النواب باعتباره إحدي الأدوات الرئيسية للدولة المصرية ويعبر عن مطالب الشارع المصرى.

أشار السبكى إلى أن الحكومة أتت ببعض المبادرات التى تحفظ للحكومة بعض المكتسبات الاقتصادية، كما يعطى دلالة للرسائل الإيجابية المعروضة حول المشكلة: فى مصر يوجد 23 صيدليا لكل 100 ألف مواطن والنسبة العالمية هى 8 صيدلى لكل 100 ألف مواطن، وبالتالى هذا الأمر يضع عبء تشغيلى كبير على الدولة، لاسيما فى ظل انتقال النظام الصحى من مرحلة إلى مرحلة أخرى تتوافق مع الجمهورية الثانية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقال: الحكومة تعمل وتفكر بشكل مختلف، ولو هناك لوم واقع علينا كوزارة الصحة .فعلينا أن نؤكد كامل احترامنا للبرلمان ونوابه مع مراعاة الأزمات التى تمر بها الدولة المصرية وكافة أجهزتها المشغولة بإدارة فيروس كورونا.

أوضح السبكى إلى احتلال مصر للمرتبة الثانية أو الثالثة على مستوى العالم من حيث عدد الصيادلة،قائلا : علينا أن نسفيد بالعدد الكبير من هؤلاء الصيادلة فى أماكن أخرى .



وأوضح أن البرلمان أصدر قانونا عام 74 رقم 29 خول لوزير الصحة تكليف كليات الطب والصيادلة وأطباء الأسنان والمعاهد والمراكز التى تؤهل العاملين فى مجالات التمريض مع التكليف بتشكيل لجنة لمراجعة هذه الاختيارات، وبناء عليه عام 2017 أن التكليف سيكون وفقا للاحتياج.

وقال مساعد وزير الصحة :الحكومة بدأت تفكر بشكل مختلف ومتسق مع المعايير التشغيلية والنظام الصحى لتطبيق التكليف.. مشددا على وجود خطورة على الدولة من جراء تكليف هذا العدد الكبير من الصيادلة والنظام الصحى المصرى الذى سيتحمل مبالغ تشغيل عاليه رغم أنه من الممكن الاستفادة من هؤلاء الصيادلة فى أماكن أخرى.