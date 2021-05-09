«القاضي» خلال تلقيه الجرعة الثانية للقاح كورونا بمطروح: أدعوا الجميع للتسجيل (فيديو)

استقبل مركز قلب مطروح المخصص لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، اليوم الأحد، مدحت كمال القاضي، سفير مصر في عمان سابقا، وزوجته هايدي فاروق مستشار دولي لقضايا الحدود، وذلك لتلقيهم الجرعة الثانية من لقاح كورونا وسط إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس.

وقام مركز القلب المخصص لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بتأكيد الجرعة الثانية علي منظومة اللقاح التابعة لوزارة الصحة والسكان حيث رافقت "الدستور" السفير وزوجته أثناء تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وأوضح مدحت القاضي السفير المصري السابق بدولة عمان، لـ"الدستور"، أنه تمكن من الحصول على الجرعة الثانية بكل سهولة ويسر، مؤكدا أنه لا يوجد أي أعراض جانبية للمصل "ربنا يحفظ مصر من هذا الوباء" مقدما الشكر لجميع العاملين بمركز قلب مطروح على المعاملة الراقية والإجراءات الاحترازية خلال تلقيهم الجرعة الأولى والثانية.

وأكدت هايدي فاروق مستشار دولي لقضايا الحدود، وزوجة المستشار المصري السابق بدولة عمان، أنها جاءت لمحافظة مطروح لتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، مشيرة إلى أنها مارست حياتها الطبيعية بعد تلقيها الجرعة الأولى مطالبة جميع المواطنين التقدم للتطعيم باللقاح دون تأخير "بتمني النجاة للجميع من هذا الوباء.. ربنا يحفظ مصر".

وكان استقبل مركز قلب مطروح المخصص لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، في 18 أبريل 2021، مدحت كمال القاضي، السفير المصري بدولة عمان سابقا، وزوجته هايدي فاروق مستشار دولي لقضايا الحدود، لتلقي الجرعة الأولي من لقاح كورونا وسط إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس.

وقال مدحت كمال القاضي سفير مصر بدولة عمان سابقا، في حديث سابق لـ"الدستور"، إنه جاء لمحافظة مطروح برفقه زوجته لتلقي لقاح كورونا وحدثت مشكلة في بياناته هو وزوجته وقام على الفور مسئولي مركز قلب مطروح بالتواصل مع الوزارة وحلها.

وأوضح السفير المصري بدولة عمان سابقا، أنه تمكن من الحصول على المصل وأجريت لهما الفحوصات الطبية، مناشدا المواطنين بضرورة تلقي لقاح كورونا، قائلا «اللقاح أمن ودرع الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.. لابد من الإجراء الاحترازي ولا تلتفتوا للجامعات وثقوا في الخدمة التي تقدمها الدولة لكم.. لا تترددوا.. ربنا يحفظ مصر».

وأكدت هايدي فاروق مستشار سابق قضايا حقوق وقيادة دولية، وزوجة المستشار المصري السابق بدولة عمان، أنها جاءت إلى محافظة مطروح لتلقي لقاح كورونا، حيث تعتبر مطروح مسقط رأس أسرتها.

وأشارت إلى أن مركز قلب مطروح يتبع الإجراءات الاحترازية والوقائية بالإضافة إلى التزام وتعاون جميع العاملين، موضحة أن السيستم الإلكتروني في غاية الدقة والحزم ويعطي أولوية للفئات المستحقة للقاح، مؤكدا أنها لم تشعر بأي أعراض جانبية «الموضوع في منتهي السهولة وأنصح أي حد يتوجه فورا لتلقي اللقاح ودون تأخير لأن الموجهة الثالثة مرتفعة وبتمني الشفاء الجميع».

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