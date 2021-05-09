«صحة النواب» تفتح ملف أزمة تكليف الصيادلة.. وانتقادات بسبب غياب الوزيرة

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب المنعقد الآن، برئاسة الدكتور أشرف حاتم مناقشات واسعة حول استمرار أزمة تكليف الصيادلة منذ دفعة 2018.

رفض أشرف حاتم حضور عدد من الصيادلة الذين حضروا بالفعل إلى مقر المجلس بصحبة عدد من الآعضاء ،وطالبهم بالخروج من القاعة المخصصة لعقد الاجتماع. وهو ما أحدث حالة من البلبلة داخل القاعة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انتاب بعض الآعضاء الغضب بسبب عدم حضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد الاجتماع البرلمانى المهم والمخصص لمناقشة أكثر من 30 طلب إحاطة حول استمرار هذة الآزمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة والسكان، أن الاجتماع، المنعقد الآن، هو رسالة واضحة للرأى العام بشأن العلاقة المؤسسية بين البرلمان والحكومة، مبينًا أن وزارة الصحة تحترم مجلس النواب باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية للدولة المصرية ويعبر عن مطالب الشارع المصرى، لافتًا إلى أن الحكومة أتت ببعض المبادرات التى تحفظ للحكومة بعض المكتسبات الاقتصادية، كما يعطى دلالة للرستائل الإيجابية المعروضة حول المشكلة: "فى مصر يوجد 23 صيدليًا لكل 100 ألف مواطن والنسبة العالمية هى 8 صيدلى لكل 100 ألف مواطن، وبالتالى هذا الأمر يضع عب تشغيلى كبير على الدولة، لا سيما فى ظل انتقال النظام الصحى من مرحلة إلى مرحلة أخرى تتوافق مع الجمهورية الثانية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال: "الحكومة تعمل وتفكر بشكل مختلف، ولو هناك لوم واقع علينا كوزارة الصحة، فعلينا أن نؤكد كامل احترامنا للبرلمان ونوابه مع مراعاة الآزمات التى تمر بها الدولة وأجهزتها المشغولة بإدارة فيروس كورونا".



أوضح الدكتور أحمد السبكى أن احتلال مصر للمرتبة الثانية أو الثالثة على مستوى العالم من حيث عدد الصيادلة، قائلًا: علينا أن نستفيد بالعدد الكبير من هؤلاء الصيادلة فى أماكن أخرى.



أوضح أن البرلمان أصدر قانونًا عام 74 رقم 29 خول لوزير الصحة تكليف كليات الطب والصيادلة وأطباء الأسنان والمعاهد والمراكز التى تؤهل العاملين فى مجالات التمريض مع التكليف بتشكيل لجنة لمراجعة هذة الاختيارات، وبناءً عليه عام 2017 فإن التكليف سيكون وفقًا للاحتياج.

وقال مساعد وزير الصحة: "الحكومة بدأت تفكر بشكل مختلف ومتسق مع المعايير التشغيلية والنظام الصحى لتطبيق التكليف، مشددًا على وجود خطورة على الدولة جراء تكليف هذا العدد الكبير من الصيادلة والنظام الصحى المصرى الذى سيتحمل مبالغ تشغيل عاليه، رغم أنه من الممكن الاستفادة من هولاء الصيادلة فى أماكن أخرى".



شهد الاجتماع تواجد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب من المتقدمين بطلبات الإحاطة بشأن تلك الأزمة وعددهم 39 نائبًا، أبرزهم: «عمرو درويش، منى عبدالعاطي، محمد إسماعيل، أحمد فتحي، محمود مشعل، مروة هاشم، عفاف زهران، نجلاء باخوم، سناء حسان، محمد لبيب، غادة قنديل، حازم عويان، نشأت فؤاد، محمد الصمودي، علي أحمد علي، ولاء عبد الفتاح، سليمان وهدان، السيد الخضر، محمد الرفاعي، عبدالباقي تركيا، محمود البرعي، علي بدر، أشرف الشبراوي، ضياء الدين داود، إيفلين متى، محمد زين الدين، ثروت سويلم ومحمد الوحش محمود أبوالخير، إيرين سعيد، نبيل عسكر، بهاء الدين عثمان، مي رشدي، هالة أبوالسعد، شيرين القشاش، محمود الشامي»، وغيرهم حول أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة دفعتي 2018- 2019 الذي لم تشمل أعدادًا كبيرة من خريجي الدفعتين، حيث لم يتمّ تطبيق أي معايير محددة في الاختيارات وسوء توزيع الخريجين بخلاف محل إقامتهم.

أكّد النواب، في طلبات الإحاطة، أنَّ وزارة الصحة متمثلة في الإدارة العامة لشئون التكليف بدأت حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من الدفعات 2018 دور أول وثانٍ، وفبراير 2019، ودفعة 2019 دور أول وثانٍ وفبراير ويناير 2020، وذلك بنظام التنسيق الإلكتروني، حيث تقدم الدفعتان بالطريقة الإلكترونية عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الصحة، وربط خدمات التكليف للصيادلة بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالدفعتين واستيفاء الرغبات كما هو مطلوب ومتبع وطبقًا للمواعيد القانونية.

قال النواب: إنَّه مع ظهور النتائج في 13 أبريل الماضي لم يتمّ إدراج عدد كبير مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، متسائلين عن حقيقة وجود نية لإلغاء تكليف الصيادلة، مطالبين وزيرة الصحة بإعادة النظر في توزيع تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019.

ولفتوا إلى أن شكاوى الصيادلة دفعتي 2018 و2019 تضمنت عدم تكليف عدد كبير من صيادلة الدفعتين رغم تسجيل بياناتهم بموقع التكليف، إضافة إلى تكليف عدد كبير من الصيادلة والصيدلانيات خارج نطاق محافظاتهم وعدم مراعاة ظروفهم.