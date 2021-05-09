الأحد 09 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

من 8 مساء اليوم إلى 5 صباح الغد

تزامنًا مع تنفيذ بعض الأعمال داخله.. تحويلات مرورية لغلق ميدان التحرير

غلق ميدان التحرير
غلق ميدان التحرير

تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ بعض الأعمال داخل ميدان التحرير، الأمر الذي يستلزم غلق الميدان أمام حركة المرور من الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 9/5/2021 حتى الساعة الخامسة صباح يوم الإثنين الموافق 10/5/2021.

 

- سير التحويلات  

ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي: 
- أعلى نفق كمال الدين صلاح: القادم من ميدان الجزيرة اتجاه ميدان التحرير يتجه للدخول يمينًا شارع كورنيش النيل وعدم الاستكمال بشارع التحرير اتجاه ميدان التحرير.
- ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض: القادم من شارع الجلاء أو منزل كوبرى أكتوبر يتجه للدخول يمينًا اتجاه شارع امتداد رمسيس وعدم الاستكمال اتجاه شارع ميريت اتجاه ميدان التحرير.
- ميريت وقصر النيل: القادم من ميدان طلعت حرب يتجه للدخول يمينًا اتجاه ميدان الشهيد ولا يسمح الدخول يسارًا تجاه ميدان التحرير.
- ميريت والبستان: القادم من شارع البستان يتجه للدخول يمينًا اتجاه ميدان الشهيد.
قصر العينى والشيخ ريحان: القادم من اتجاه النافذة يتجه للدخول يمينًا شارع الشيخ ريحان وعدم الاستكمال اتجاه ميدان التحرير.
- قصر العينى ومحمد محمود: القادم من شارع محمد محمود يتجه لاستكمال السير اتجاه شارع سرايا الإسماعيلية وعدم الدخول يمينًا اتجاه ميدان التحرير.

الأكثر قراءة

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

أمطار ورياح وارتفاع شديد في الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

القوات البحرية والجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا مشتركا

الرئيس يوجه بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية

5 ملايين جنيه خسائر أولية لحريق «أحمد حلمي»

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

هل نحن على أعتاب شرق أوسط جديد؟

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى رسامة بطريرك جليل

مؤمن المحمدي

الفيل فى المنديل

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الغليان في القدس: هل هناك مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل قريبًا؟

بعد إطلاق صاروخ من غزة: تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على موقع عسكري لحماس

بسبب قيود التنقل وإخلاء حي الشيخ جراح: استمرار المواجهات العنيفة في القدس