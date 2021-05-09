المكسيك: إعطاء 20.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد أنه تم إعطاء 20.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد 19) في المكسيك حتى الآن.

وأفادت البيانات بأن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ403 آلاف و146 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق المكسيك 1.2 عام لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في المكسيك قبل حوالى 20 أسبوعًا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 2.36 مليون إصابة، والوفيات 218 ألفًا و928 حالة.

ومرَّ عام وعشرة أسابيع على ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في المكسيك.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.