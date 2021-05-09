الفيوم: قطع المياه عن قرية سنهور القبلية غدًا لـ12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، في بيان إعلامي لها اليوم الأحد، عن قطع مياه الشرب عن قرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس يوم الإثنين الموافق ١٠/٥/٢٠٢١ لمدة ١٢ ساعة متواصلة ابتداءً من الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم، وذلك بسبب أعمال الصيانة لخط مياه الشرب الناقل البالغ قطره ٥٦٠ مم.

وتناشد الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة الخدمة مرة أخرى.

كما تقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة لأهالي القرية لسد احتياجاتهم من مياه الشرب خلال أعمال الصيانة.

جولة تفقدية لرئيس مياه الفيوم بسنهور القبلية

قام اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بجولة تفقدية لشوارع قرية سنهور القبلية، بصحبة المهندس سامى غالى رئيس قطاع المياه، والمهندس محمد الحارونى مدير عام الشبكات، وحسن مطاوع رئيس صيانه سنورس، من أجل الوقوف على مشاكل عدم وصول مياه الشرب لبعض المناطق داخل القرية وضعف ضغوط مياه الشرب في بعض المنازل بالشوارع.

من جانبه أكد اللواء هشام درة رئيس الشركة، أن مشكلة ضعف ضغوط مياه الشرب ناتجة عن زيادة استهلاك المواطنين من مياه الشرب نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك، هذا بجانب قلة وعى بعض المواطنين وعدم تحملهم المسئولية اتجاه المجتمع في إهدار مياه الشرب في رش الشوارع وغسيل السيارات والتعدي على خطوط مياه الشرب الناقلة، واستخدام مياه الشرب في ري الأراضي الزراعية مما يؤثر على ضعف عام للضغوط داخل الشبكة، وبالتالي يتم حرمان العديد من المواطنين من حصولهم على حقهم الطبيعي في مياه الشرب.