الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 15 سنة لمهندس وسائق للاتجار بالمخدرات في الإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، رئيس المحكمة، بمعاقبة مهندس وسائق بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، بعد اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد حسن منيع، والحسيني أحمد عطا، وسكرتير الجنايات السيد البتانوني.

ترجع أحداث القضية رقم 30625 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات بقيام المتهمين بحيازة كيلو إلا ربع من مخدر الهيروين بدائرة القسم.
توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام كل من "م. م. ال، مهندس ميكانيكي بالمملكة العربية السعودية، ومقيم أرض المحمرة و"ع. م. م" سائق، بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين.

فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم وعقب تنفيذ القرار تم إلقاء القبض عليهما عقب تواجدها داخل سيارة ملاكي وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على عدد 50 لفافة تزن حوالي 740 جرامًا لمخدر الهيروين، وكذلك ميزان رقمي ومبالغ مالية وهاتفان محمول.

وبمواجهتهما أقرَّا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والميزان في عملية وزن المواد المخدرة والهواتف للاتصال بعملائهم والسيارة في عملية الترويج وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

كما قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد إبراهيم خليفة، رئيس المحكمة، بمعاقبة سمسار ونجلة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة خمسون ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد جمال شاور، وطارق إبراهيم أبوالروس، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات محمد صالح.

ترجع أحداث القضية رقم 7890 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد بضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب قيام كل من ع. س. ج، سمسار ونجله، وع. ع. س، عامل بمطعم، بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم وعقب تنفيذ القرار تم إلقاء القبض عليهم وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على كيس يحوي بداخله عدد ثلاثة وعشرين طربة لمخدر الحشيش وكذلك مبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على طربة لذات المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهتهما أقرَّا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة قرَّرت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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