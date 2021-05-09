الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مدرسة غرب كابول إلى 68 قتيلا و165 جريحا

هجوم مدرسة كابل
هجوم مدرسة كابل

ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم مدرسة غرب كابول إلى 68 قتيلا و165 جريحا، وفق قناة العربية. 

قالت وزارة الداخلية الأفغانية، الأحد، إن الانفجار الذي وقع بالقرب من مدرسة بالعاصمة كابول، أمس السبت، أسفر عن مقتل 58 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين غالبيتهم طالبات. 

ويتزامن الانفجار مع بدء الانسحاب الرسمي للجنود الأمريكيين من أفغانستان وتسليم قواعدهم للقوات الحكومية.

وأكدت الوزارة أن قنابل زرعت خارج مدرسة للبنات في منطقة يسكنها الهزارة الشيعة في العاصمة.

وكان مسئول كبير في الوزارة أبلغ رويترز، طالبا عدم نشر اسمه، بأن معظم الضحايا كانوا طالبات لدى خروجهن من مدرسة سيد الشهداء.

 

 

ارتفاع حصيلة هجوم مدرسة ضحايا غرب كابل

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