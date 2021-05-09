محافظ الشرقية يوجه بمتابعة مدى التزام مصانع الأغذية بالاشتراطات الصحية والبيئية

ترأس الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والمهندسة سلوى صبحي وكيلة وزارة الإسكان والمهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمهندسة أميرة عبيد مديرة إدارة الاستثمار بالديوان العام مختار الجمل مستشار جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

ناقش الاجتماع عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي تم عرضها على اللجنة الفرعية من (فسخ وإلغاء عقد الإيجار - تعديل نشاط - منح مهلة لتنفيذ النشاط - التنازل للغير - الحصول على قطعة أرض لتوسعة النشاط)، لاتخاذ اللازم حيالها بالموافقة أو الإرجاء لإعادة العرض تشجيعاً للاستثمار ودفع عجلة العمل والإنتاج.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بحصر مصانع انتاج المواد الغذائية المقامة بالمنطقة الصناعية وتشكيل لجان بالتنسيق بين الصحة والبيئة والأمن الصناعي ورئاسة المركز للمرور عليها والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية وإعداد تقرير للعرض على المحافظ لاتخاذ ما يلزم.

كما ناقش الاجتماع عدد من الطلبات المقدمة من مستثمري منطقة بساتين الإسماعيلية بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى واضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقا للقانون والصالح العام.

ووجه محافظ الشرقية بوضع آليه عمل لإيجاد حلول عاجلة وسريعة للتغلب على مشكلتي الكهرباء والمياه والتي تعاني منهما منطقة بساتين الإسماعيلية من خلال مخاطبة الجهات المعنية لبحث إمكانية انشاء محطة مياه لتغذية المنطقة وكذلك زيادة قدرة الطاقة الكهربائية لها.

وقال المحافظ أن المشروعات الاستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة لضخ المزيد من الاستثمارات للمساهمة في دفع عجله الإنتاج وللحد من البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.