أهالي ضحايا هجوم مدرسة كابول يحملون الحكومة جزءا من المسؤولية

أفادت قناة العربية، بأن أهالي ضحايا هجوم مدرسة العاصمة الأفغانية كابول يحملون الحكومة جزءا من المسوؤلية.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأحد، إن الانفجار الذي وقع بالقرب من مدرسة بالعاصمة كابول السبت أسفر عن مقتل 58 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين غالبيتهم طالبات.

يتزامن الانفجار مع بدء الانسحاب الرسمي للجنود الأمريكيين من أفغانستان وتسليم قواعدهم للقوات الحكومية.

وأكدت الوزارة أن قنابل زرعت خارج مدرسة للبنات في منطقة يسكنها الهزارة الشيعة في العاصمة.

وكان مسؤول كبير في الوزارة أبلغ رويترز، طالبا عدم نشر اسمه، بأن معظم الضحايا كانوا طالبات لدى خروجهن من مدرسة سيد الشهداء.