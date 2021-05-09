الاتحاد الأوروبي: لن نطلب المزيد من جرعات لقاح «أسترازينيكا» بعد يونيو

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تيري بريتون، اليوم الأحد ، إن المفوضية الأوروبية لم تجدد طلب توريد جرعات لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19 لما بعد يونيو، وسط نزاع قضائي مع الشركة والتحول نحو لقاح "فايزر- بيونتك".

ووفقا لبريتون، لن يطلب الاتحاد الأوروبي جرعات إضافية من لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا".. وكان من الممكن أن تكون المفوضية قد فعلت بندًا يسمح لها بطلب 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح، بحسب ما نقلته صحيفة "التليجراف" البريطانية.

وقال بريتون "لم نجدد الطلب بعد يونيو .. سنرى ما سيحدث"، مضيفا أنه "لقاح جيد جدًا".

ولم تكن هذه الخطوة غير متوقعة وسط توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والشركة البريطيانية السويدية؛ ففي الشهر الماضي، بدأت المفوضية إجراءً قانونيًا ضد "أسترازينيكا" لعدم احترام عقدها لتوريد لقاحات كوفيد-19، وعدم وجود خطة "موثوقة" لضمان التسليم في الوقت المناسب، وفقا للصحيفة.

وفي هذا الأسبوع، عززت الكتلة رغبتها في الاعتماد على لقاح "فايزر" الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيونتك" في الجزء الأكبر من حملتها للتطعيم ضد كوفيد-19، إذ وافقت المفوضية الأوروبية أمس على توسيع ضخم لعقد التوريد للحصول على 1,8 مليار جرعة محتملة من اللقاح الذي يعتمد على تقنية mRNA حتى عام 2023.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.