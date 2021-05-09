محافظ بني سويف يناقش حلول ضعف ضغوط مياه الشرب ببعض القرى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع رئيس شركة المياه الإجراءات المنفذة حيال ضعف ضغوط مياه الشرب ببعض المناطق والقرى، لاسيما مع تعرض البلاد لموجة من ارتفاع في درجة حرارة الجو وزيادة استهلاك المياه، مشددا على ضرورة تنفيذ الحلول الفنية المتاحة، والبحث عن حلول غير تقليدية، لحين الانتهاء من الحلول الجذرية لمثل تلك المشكلات في مياه الشرب التي قد تتكرر في تلك الفترة من السنة.

وأكد المحافظ على توفير خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بضعف أو انقطاع المياه، لسرعة التعامل معها وتوفير الحلول والبدائل، مطالبا بالجاهزية الدائمة لتوفير مياه الشرب بالشكل المطلوب لكل المواطنين في كل المناطق التي قد يحدث بها ضعف ضغوط ، لاسيما مع ما تشهده البلاد من موجة طقس حارة.

ومن ناحيته أكد اللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة المياه أن الشركة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية، لا تدخر جهدا في سبيل إيجاد الحلول العاجل لمشكلات ضعف ضغوط المياه، خاصة تزامنا مع فصل الصيف الذي ينتج عنه زيادة فى استهلاك مياه الشرب على مستوى المحافظة، والذى أثر سلبياً على توفر كميات وضغوط مياه الشرب المناسبة لاحتياجات السكان في بعض المناطق وخاصة في أطراف الشبكات وهى مناطق: جزء بقرية نزلة السعادنة مركز بنى سويف – قرى الجفادون والجمهود مركز الفشن – عزب القرامنة وحسن حلمى وبرامل مركز ببا – عزبة الريغة مركز سمسطا حيث يتم تنفيذ عدد من الإجراءات لوصول مياه الشرب لجميع المواطنين لوقت مناسب لتلبية احتياجاتهم، فقد تم التشغيل بنظام المناوبات بصفة مؤقتة لتوفير كميات وضغوط مياه الشرب بالمناطق المتأثرة لحين انتهاء الموجة الحارة، وتكثيف أعمال الصيانة الوقائية لمحطات مياه الشرب بنواحي المحافظة يومياً للمحافظة على إنتاجية مياه شرب بالطاقة القصوى للمحطات وبأعلى جودة، وتكثيف المرور لمراجعة محابس مياه الشرب وصيانتها وإصلاح أية أعطال بشبكات مياه الشرب فور حدوثها.