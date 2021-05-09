الأحد 09 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بتوجيهات من الرئيس السيسي

مصر ترسل مساعدات طبية لدولة الهند لمواجهة أزمة كورونا

مساعدات طبية لدولة
مساعدات طبية لدولة الهند

 أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان  إلى دولة الهند ، فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يأتي ذلك فى إطار المساهمة لتخفيف العبء عن الشعب الهندي، بسبب سرعة تفشي فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات، في ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد فى الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية .

كما تأتي تلك المساعدات استمراراً للدور المصري الرائد، تجاه الدول الشقيقة والصديقة من مختلف الدول وتقديم الدعم والتضامن الدائم فى أوقات المحن والأزمات .

المساعدات للهند3
المساعدات للهند3
المساعدات للهند
المساعدات للهند

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