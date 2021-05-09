للحد من كورونا.. محلية أسوان تمنع إقامة سوق الأحد في أبو الريش

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة مكبرة داخل قرى أبو الريش بحري، اليوم، لغلق ومنع إقامة سوق الأحد بنجع الملقطة، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وجاء ذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، بخصوص تشديد الرقابة على المواطنين، ومتابعة الأسواق والمحلات التجارية لضبط المخالفات وغير الملتزمين بقرارات الحكومة بشأن فيروس كورونا المستجد.



جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وجه كافة الجهات المعنية بالبدء الفورى فى تنفيذ هذه القرارات بكل جدية وحزم وذلك من خلال المتابعة الميدانية والحملات المستمرة لمنع وحظر أى تجمعات سواءاً فى الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تلقى أى بلاغات عن أى تجمعات أو مخالفات لهذه القرارات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة على أرقام 2483115 ، و 2483116 ، بجانب الخط الساخن برقم 114 ، بالإضافة إلى خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 ، و01278655167 ،و01091565955 ، فضلاً عن الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 لضمان الإلتزام وتطبيق القانون بحزم ضد من يخالف قرارات الحكومة والتي تأتي حفاظًا على السلامة والصحة العامة للمواطنين.



وأشار اللواء أشرف عطية، بأنه يتوازى مع ذلك التشديد غلق الحدائق العامة والمتنزهات والملاهى والمولات والكافتيريات والكافيهات العامة، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء، مع تعليق الرحلات النيلية، وكذا الحد من ظاهرة زيارة المقابر خلال فترة عيد الفطر المبارك بحيث يتم تعميم ذلك على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان لمنع أى إختلاط أو تزاحم والقضاء على بؤر التجمعات.

وتضمنت قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التالي: يسمح بصلاة العيد فى المساجد التى تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الإحترازية ، مع غلق كامل للشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات العامة خلال أجازة عيد الفطر ، بجانب حظر أى تجمعات أو حفلات أو فعاليات جماهيرية ،بالإضافة إلى غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهى والمطاعم والمسارح ودور السينما الساعة التاسعة مساءاً ، مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد التاسعة مساءاً وذلك إعتباراً من الخميس الموافق 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو 2021، واستثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات من ذلك.

منع أقامة سوق الأحد في أبو الريش بأسوان

منع أقامة سوق الأحد في أبو الريش بأسوان

منع أقامة سوق الأحد في أبو الريش بأسوان