تناول الكحك
قبل عيد الفطر.. نصائح عند تناول الكحك بطريقة آمنة
يحتوي كحك العيد على سعرات حرارية عالية، ما يستوجب الحرص الشديد عند تناوله في عدم الإكثار منه حتى لا تتعرض لمضاعفات في غنى عنها وهو ما نسرده في السطور التالية وفق موقع HEALTH.
يعتاد العديد من الأشخاص خبز الكحك والبسكويت والغريبة وغيرها من الحلويات خلال أيام عيد الفطر، والإفراط في تناول الكحك والبسكويت يؤثر على الجهاز الهضمي.
- لا تتناول أيا كربوهيدرات أخرى معه والاكتفاء بتناول الكحك في عيد الفطر
- الإكثار من شرب المياه خاصة في ظل درجة الحرارة العالية في الوقت الحالي ما لا يقل عن 3 لتر ماء في اليوم.
- عند اعدادها في المنزل علينا استخدام نصف المقادير خاصة من السمنه حتى يتم التقليل من السعرات الحرارية الخاصة به مع الاكتفاء بتناول قطعة واحدة فقط في اليوم.
- يعتبر بسكويت الشوفان من الأنواع القليلة في السعرات الحرارية لذا يتم النصح به .
- تناول المشروبات العشبية الساخنه خلال أيام عيد الفطر مثل الينسون والبابونج وكذلك النعاع والقرفة .
- أفضل وقت لتناول كحك العيد والبسكويت في الصباح الباكر بكميات بسيطة لتجنب حدوث عسر الهضم ، ويمكن شرب الشاي معه ولكن لا يفضل وضع معه السكر .
- لا ينصح بتجاوز أكثر من 100 جرام حلويات بشكل يومي وهذه الكمية تعادل 3 قطع من الكحك والبسكويت.
- ممارسة التمارين الرياضية في المنزل عقب تناول كحك العيد مباشرة
- لا تضع السكر البودر بكثرة على الكحك .
- يجب أن تكون وجبة الفطار خفيفة أول يوم العيد، وفي حالة تناول كعكتين لابد أن يفصل بينهما ساعات لا تقل عن 3 ساعات .
- تناول قبل أو بعد الكعك الأطعمة الغنية بالألياف لانها تقلل من امتصاص الدهون مثل الخضروات والفاكهة كالبرتقال والجزر والتين وكذلك البقوليات.
- مشروب القرفة ينصح بعد تناول الكحك إلى جانب المشروبات الاخرى الدافئة حيث تساعد على هضم المواد الغذائية الدسمة.
- حتى تحافظ على أسنانك بعد تناول الكحك والحلويات لابد من غسل الأسنان بمعجون يحتوي على كلوريدا الصوديوم والكاليسوم والفوسفات، وغسلها يوميًا.
- يمكن القيام بحشو الكحك بالمكسرات حتى تزيد من القيمة الغذائية الخاصة به.