قبل عيد الفطر.. نصائح عند تناول الكحك بطريقة آمنة

تناول الكحك

يحتوي كحك العيد على سعرات حرارية عالية، ما يستوجب الحرص الشديد عند تناوله في عدم الإكثار منه حتى لا تتعرض لمضاعفات في غنى عنها وهو ما نسرده في السطور التالية وفق موقع HEALTH.

يعتاد العديد من الأشخاص خبز الكحك والبسكويت والغريبة وغيرها من الحلويات خلال أيام عيد الفطر، والإفراط في تناول الكحك والبسكويت يؤثر على الجهاز الهضمي.