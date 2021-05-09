منذ الظهور الأول وحتى التألق.. محطات في حياة الإعلامية إيمان الحصري

أثارت الإعلامية إيمان الحصري حديث رواد السوشيال ميديا هذه الأيام، بعد أزمتها الصحية، وإجرائها أكثر من عملية جراحية خلفت لها بعض المضاعفات الخطيرة، حسبما صرحت أسرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليغمرها جمهورها ومحبيها بآلاف التعليقات المليئة بالدعوات وانتظار رجوعها.

وتعد الحياة العملية للإعلامية إيمان الحصري مليئة بالنجاح والتميز منذ ظهورها الأول، وحتى بزوخ نجمها الآن لتصبح من أشهر المذيعات على الساحة الإعلامية.

وفي سياق ذلك، يستعرض "الدستور" في السطور التالية أبرز محطات الإعلامية إيمان الحصري في السطور التالية:

- صرحت من قبل خلال لقاء جمعها بالإعلامية إسعاد يونس، بأن ضيوفها كانوا يتجاهلونها في بداية عملها الإعلامي، لصغر سنها، ولكنها كانت تفاجئهم بلباقتها.

هذا الشبل من ذاك الأسد

والد الإعلامية إيمان الحصري هو الكاتب الصحفي الراحل أحمد الحصري الذي عمل مديرًا لتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

التخرج وبداية العمل

عملت مراسلة بقناة النيل للأخبار عقب تخرجها من كلية العلوم السياسية جامعة القاهرة، عام 2002.



في سن الخامسة والعشرين اشتركت في تقديم برنامج "البيت بيتك" عام 2006.



عملت كمراسل حربي عام 2007، حيث سافرت للأراضي الفلسطينية، في مهمة إعلامية وقتها.



كما انفردت بتقديم برنامج "هُن" عبر فضائية قناة "الحرة" الخاص بقضايا المرأة العربية المعاصرة.

قدمت في عام 2013 برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، التي انتقلت للعمل فيها، وتألقت في تقديم البرنامج لسنوات.

تقديم مؤتمرات هامة

قدمت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي في 13 مارس 2015 باختيار من رئاسة الجمهورية، كما ظهرت متألقة في إدارة جلسة اليوم الرابع من منتدى شباب العالم الأول، وكان عنوانها "دور المرأة في دوائر صناعة القرار"، لتقدم بعد ذلك الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "حكاية وطن" لعرض إنجازات السيسي في 4 أعوام، بيناير الماضي، كما قدمت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، فضلًا عن عرضها حلقات خاصة من شمال سيناء، استعرضت من خلالها حياة أهل العريش وبئر العبد.



إيمان الحصري إعلامية مميزة تقدم برنامج الـ توك شو الشهير "مساء dmc" على شاشة قناة DMC مناصفة مع الإعلامي رامي رضوان.



برنامج مساء DMC

وتقدم الآن الإعلامية إيمان الحصري برنامج التوك شو الشهير "مساء DMC" وهو البرنامج الرئيسي منذ انطلاق قناة DMC قبل سنوات، حتى أنه مع انطلاق القناة وقع الاختيار على إيمان الحصري لتقديم هذا البرنامج مناصفة مع الإعلامي رامي رضوان، وأيامها تكون من السبت إلى الإثنين، ولا تزال رحلتها مستمرة مع البرنامج الشهير حتى الآن.



يذكر أن الزميلة إيمان الحصري أجرت عملية جراحية منذ اسبوعين الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة نتج عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخري في محاولة طبية مضنية تلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولي كان آخرها عملية منذ أيام علي أمل استقرار الحالة أو لا قدر إجراء عملية أخري.

وأصبحت حياة الإعلامية إيمان الحصري معرضة للخطر بسبب الإهمال الطبي إثر إجراء عملية أخرى، حيث نشرت أسرة الإعلامية، بيان علي صفحتها الشخصية عبر "فيسبوك"، يوضح حالتها الصحية بعد تعرضها لإهمال طبي كاد أن يفتك بحياتها.

وطمأنت أسرة الإعلامية إيمان الحصري محبيها في هذه الكلمات: "أعلن الأطباء المعالجون عن بداية استقرار الحالة الصحية بفضل الله ودعواتكم مقارنةً بالفترة السابقة بعد إجراء العملية الأخيرة منذ ساعات لمعالجة المضاعفات الخطيرة الناتجة عن العملية الأولي".