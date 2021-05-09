الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تعرضها لمضاعفات عملية جراحية.. السوشيال ميديا تتعاطف مع إيمان الحصري: مستنيينك ترجعي لنا

ايمان الحصري
ايمان الحصري

أصبحت حياة الإعلامية إيمان الحصري معرضة للخطر بسبب فشل عملية أجرتها، ما يترتب عليه إجراء عملية جراحية أخرى، حيث نشرت أسرة الإعلامية، بيانا على صفحتها الشخصية عبر "فيسبوك " يوضح حالتها الصحية بعد تعرضها لمضاعفات خطيرة ناتجة عن العملية الأولى كادت أن تفتك بحياتها.

وطمأنت أسرة الإعلامية إيمان الحصري محبيها في هذه الكلمات: “أعلن الأطباء المعالجون عن بداية استقرار الحالة الصحية بفضل الله ودعواتكم مقارنةً بالفترة السابقة بعد إجراء العملية الأخيرة منذ ساعات لمعالجة المضاعفات الخطيرة الناتجة عن العملية الأولى”.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع ما حدث للإعلامية إيمان الحصري، معربين عن تضامنهم وانتظارهم لرجوعها مرة أخرى، ومتمنيين من الله الشفاء العاجل لها.

وجاءت بعض تعليقات رواد السوشيال ميديا على ما حدث للإعلامية إيمان الحصري، مليئة بالحب لها والحزن عما أصابها، وإليكم بعض هذه التعليقات في السطور التالية:

- مايا مرسي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، كانت من أبرز من تفاعلوا معها بتعليق قالت فيه: "الشفاء العاجل بإذن الله وترجعي تنوري بيتك ومكانك بإذن الله".
- علقت آية عفيفي، أحد رواد السوشيال قائلة: “ربنا يشفيها يارب ويمنحها الصحة والعافية وتقوم بألف صحة وسلامة بحق الأيام الكريمة المباركة تقومي بألف سلامة يا بنتي ونور عين خالتو وتنوري بيتك وترجعي بألف سلامة”.
- وعلقت نوهير أحمد قائلة: “ربنا يتم شفاها وترجع بألف سلامة، سلامتك يا إيمان ده إنتِ الوجه المشرف اللي بيطل علينا، شدي حيلك حبيبتي”.
- وقالت شيماء أحمد: “يارب يتم شفائك على خير ويعافيكي ويبعد عنك أي شر وأذى وترجعي تنوري الشاشة من تاني”.
- وأشادت لبنى عبدالعزيز ببعض الكلمات في حقها بقولها: “إعلامية مهذبة ومحترمة بحبها جدا، يارب يشفيها ويعافيها يارب ويحفظها من كل شر”.
- وأضافت أمولة عطا: “ربنا شفيكي ويعافيكي وتقومي بألف سلامة، إنتي من أحسن المذيعات”.

وعلق رواد السوشيال ميديا بآلاف التعليقات، المليئة بالدعوات الكثيرة وانتظار رجوع الإعلامية إيمان الحصري.


وأجرت الإعلامية إيمان الحصري عملية جراحية منذ أكثر من أسبوعين، الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة نتج عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى، في محاولة طبية مضنية تلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولى، كان آخرها عملية منذ أيام على أمل استقرار الحالة أو إجراء عملية أخرى.

الاعلام مبارك الاول فيس مستشفى

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