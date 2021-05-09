الأحد 09 مايو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: السفينة المصادرة في بحر العرب مصدرها إيران

البنتاجون
البنتاجون

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكي “البنتاجون”، اليوم الأحد، إن التحقيق الأولي للبحرية الأمريكية، وجد أن سفينة يو إس إس مونتيري، صادرت شحنة غير قانونية من مركب شراعي مجهول في المياه الدولية بشمال بحر العرب يوم السادس من مايو. 

وبحسب التحقيق، وفق لوكالة اسوشتيد برس، وجد أن السفينة جاءت من إيران، ما ربط طهران مرة أخرى بتسليح الحوثيين رغم حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة. 

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على مكالمات أسوشيتد برس لطلب التعليق رغم أن طهران نفت في الماضي تزويد الحوثيين بأسلحة.

يذكر أن الأسطول كان أفاد في بيان بأن "شحنة الأسلحة ضمت عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، وآلافاً من بنادق تايب 56 الصينية الهجومية، ومئات من مدافع بي.كيه.إم الرشاشة، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية".

كما أضاف أن الشحنة، وهي في حيازة السلطات الأميركية حالياً، ضمت أيضاً أدوات رؤية متقدمة.

إلى ذلك جاء في البيان أنه "بعد مصادرة كل الشحنة غير القانونية جرت مراجعة المركب وصلاحيته للإبحار، وزُود الطاقم بالأغذية وبالمياه بعد استجوابه قبل أن يتم الإفراج عنه".

 

 

مسؤول بوزارة الدفاع الامريكي البنتاجون التحقيق الاولي للبحرية الامريكي يو إس إس مونتيري

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