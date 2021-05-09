افتتاح مدرستين بـ13 مليون جنيه تزامنا مع العيد القومى لدمياط

واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها اليوم الأحد، لافتتاح مشروعات بالقطاع التعليمى ضمن احتفالات العيد القومى للمحافظة، وذلك تحت مظلة الإجراءات الاحترازية والوقائية، بحضور جيهان حسين مدير عام منطقة الأبنية التعليمية وعادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم واللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

وافتتحت "محافظ دمياط" توسعات مدرسة أحمد عبد الباقي شلبى للتعليم الأساسي بقرية الغوابين، إذ تفقدت مبنى المدرسة الذى بلغت تكلفة عمليات التوسعات به بقيمة قدرها ٧.٣٤٥ مليون جنيه وذلك بعدد ١٥ فصلا بإجمالى ٣١ فصل دراسى بالمدرسة بالكامل، وتسلمت "المحافظ" درعًا تذكاريًا من إدارة المدرسة تقديرًا لجهودها المبذولة لدعم العملية التعليمية.

كما افتتحت "الدكتورة منال عوض" أيضاً توسعات مدرسة أبو جريدة الابتدائية بتكلفة قدرها ٥.٦٠٩ مليون جنيه وبعدد ١٠ فصول ليصل إجمالى عدد الفصول بالمدرسة ٢٢ فصل دراسى.

وقد أكدت "الدكتورة منال عوض" أنه يتم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد و التوسعات للمدارس وفقاً لأعلى المعايير، لإنشاء ورفع كفاءة المنشآت التعليمية بما يتناسب مع خطة الدولة للنهوض بالتعليم.

وافتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، يرافقها عادل عثمان مدير مديرية التربية المعرض المُقام بالمدرسة الثانوية الميكانيكية والذى تضمن ما تنتجه المدارس الفنية من كحك وبسكويت وغيرها من مستلزمات العيد وكذا منتجات الألبان وفقاً لأعلى معايير الجودة، لطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين تتناسب مع كافة الفئات بقيمة اقل ٣٠٪ عن أسعار السوق.

وأشادت "الدكتورة منال عوض" بما تم تحقيقه فى هذا المجال الذى يعمل على الاستفادة من امكانيات المدارس الفنية وتفعيل دورها فى خدمة المجتمع وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مناسبة، منوهة الى أنه تم افتتاح عدد ٣ منافذ بفارسكور ودمياط ودمياط الجديدة وسيتم افتتاح 3 منافذ أخرى خلال الفترة الحالية، كما وجهت التحية للطلاب المشاركين بالمبادرة متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق.