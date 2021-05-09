انطلاق ووصول 214 رحلة بمطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، 214 رحلة جوية (دولية وداخلية وتجارية)، لنقل نحو 18 ألف راكب بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران على زيادة معدلات التشغيل للحركة السياحية الوافدة إلى البلاد رغم ظروف فيروس كورونا المستجد.

وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.