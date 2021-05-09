الأحد 09 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

«وارد عن النبي».. تعرف على دعاء ليلة القدر المستجاب

أدعية ليلة القدر
أدعية ليلة القدر

يترقب المسلمون ليلة القدر في الليالي الوترية من شهر رمضان الفضيل، ويقول المولى سبحانة  وتعالى : «ليلة القدر خير من ألف شهر»، ويتسائل المسلمون عن الأدعية المستحبة في تلك الليالي المباركة.

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء في هذه الليلة: عن أمّ المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، رضي الله عنها وأرضاها، أخرج الترمذي في السنن عنها أنها قالت: (قلت: يا رسول الله! أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال - صلوات الله وسلامه عليه - قولي: اللهم إنك عفوٌ تحبُ العفوَ فاعف عنِّي).

وحيث إننا في ليال عشر مباركة يكثر فيها الدعاء في آخر الليل، وتتوجه القلوب فيها إلى الله -تعالى-، وترفع الأكف إليه -سبحانه- تسأله، فهذه جملة من الدعوات هي أكثر دعوات النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لنكثر منها في هذه الليالي التي هي مظنة الإجابة؛ تأسيا بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، ونيلا لبركة أفضل الدعاء؛ فإن أفضله وأنفعه ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يكثر منه.

فمن الأدعية التي كان يكثر منها النبي -صلى الله عليه وسلم-: ما جاء في حديث أنس -رضي الله عنه- قال مخبرا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين وغلبة الرجال" (رواه البخاري). 

ومن الأدعية التي كان يكثر منها النبي -صلى الله عليه وسلم-: ما روى أحمد من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل" ففي هذا الدعاء استعاذة من شر ما عمل من الذنوب، وإذا أعاذه الله -تعالى- منها عفا عنها وغفرها، وفيه استعاذة من أن يعمل في المستقبل ما لا يرضاه الله -تعالى- بأن يحفظه منه ويصرفه عنه، فهذا من أنفع الدعاء.

ليلة القدر أوقات الدعاء المستجاب الليالي الوترية شهر رمضان

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