«وارد عن النبي».. تعرف على دعاء ليلة القدر المستجاب

يترقب المسلمون ليلة القدر في الليالي الوترية من شهر رمضان الفضيل، ويقول المولى سبحانة وتعالى : «ليلة القدر خير من ألف شهر»، ويتسائل المسلمون عن الأدعية المستحبة في تلك الليالي المباركة.

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء في هذه الليلة: عن أمّ المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، رضي الله عنها وأرضاها، أخرج الترمذي في السنن عنها أنها قالت: (قلت: يا رسول الله! أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال - صلوات الله وسلامه عليه - قولي: اللهم إنك عفوٌ تحبُ العفوَ فاعف عنِّي).

وحيث إننا في ليال عشر مباركة يكثر فيها الدعاء في آخر الليل، وتتوجه القلوب فيها إلى الله -تعالى-، وترفع الأكف إليه -سبحانه- تسأله، فهذه جملة من الدعوات هي أكثر دعوات النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لنكثر منها في هذه الليالي التي هي مظنة الإجابة؛ تأسيا بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، ونيلا لبركة أفضل الدعاء؛ فإن أفضله وأنفعه ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يكثر منه.

فمن الأدعية التي كان يكثر منها النبي -صلى الله عليه وسلم-: ما جاء في حديث أنس -رضي الله عنه- قال مخبرا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين وغلبة الرجال" (رواه البخاري).

ومن الأدعية التي كان يكثر منها النبي -صلى الله عليه وسلم-: ما روى أحمد من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل" ففي هذا الدعاء استعاذة من شر ما عمل من الذنوب، وإذا أعاذه الله -تعالى- منها عفا عنها وغفرها، وفيه استعاذة من أن يعمل في المستقبل ما لا يرضاه الله -تعالى- بأن يحفظه منه ويصرفه عنه، فهذا من أنفع الدعاء.