للعام الثاني.. البحيرة تحصد المركز الأول عربيا بمسابقة التحدث بالفصحى

أكد اللواء آمنة محافظ البحيرة، على دعمه ورعايته للطلبة والطالبات المتفوقين من أبناء المحافظة حيث إنهم يمثلون الأمل والمستقبل المنوط بهم حمل رسالة تنمية وازدهار مصرنا الغالية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة وتوفير جميع الإمكانات والوسائل التعليمية المتاحة لصقل وتنمية المواهب لدى الطلاب من خلال الأنشطة التربوية المختلفة وتشجيعهم واستثمار طاقتهم في شتى المجالات الفنية والثقافية والرياضية باعتبارها أحد محاور منظومة التعليم الجديدة وقاطرة للعبور نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد بسواعد أبنائه.

جاء ذلك خلال تكريم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اليوم الاثنين لعدد من الطلاب الحاصلين على المركز الأول للتحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة وتعميق دراسة النحو بحضور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم وعزة الطودي - موجه عام اللغة العربية بالبحيرة، والمكرمون هم: الطالبة سهيلة سعد جاب الله حاصلة على المركز الأول على مستوى الوطن العربي "المرحلة الثانوية"، والطالب "عبد الله محمد نصر" حاصل على المركز الأول على مستوى الوطن العربي المرحلة الثانوية من ذوي الهمم.

كما قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكريم الطالبة علياء مفتاح محمود المركز الأول على مستوى الجمهورية "المرحلة الإعدادية "، والطالبة "هاجر عمرو حلمي" المركز الثاني على مستوى الجمهورية المرحلة الإعدادية من ذوي الهمم.

كما منح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة شهادة تقدير للطلاب الذى تم تكريمهم، لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق متمنيًا لهم ولجميع أبنائنا الطلاب دوام التوفيق والنجاح في حياتهم الدراسية المستقبلية وتحقيق طموحاتها.

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه قام بتوجيهه الإدارات التعليمية بالمحافظة الاهتمام بالطلاب أصحاب المواهب من أجل تنمية المهار الخاصة بالأطفال منذ الصغر لكى يتم تنمية تلك المواهب منذ الصغر.