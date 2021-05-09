عمداء كليات جامعة المنوفية يتلقون لقاح كورونا

استقبلت مستشفيات جامعة المنوفية اليوم الأحد، عمداء كليات جامعة المنوفية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، بمعمل المهارات الإكلينيكية بكلية الطب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود قورة عميد الكلية، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد القرش مدير عام المستشفيات الجامعية.

ويشرف طبيا على عملية التطعيم ومتابعة ما بعد التطعيم لجنة طبية برئاسة الدكتورة أمل سلامة رئيس قسم طب الأسرة من أقسام "طب الأسرة، والباطنة العامة الصحة العامة، وطب المجتمع"، ويقوم بالتطعيم فريق عيادة صحة العاملين بالمستشفيات الجامعية، كما يقوم بالتنسيق والتنظيم للحملة إدارة العلاقات العامة بالمستشفيات الجامعية.

وعلى صعيد منفصل عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اجتماع بنواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وعمداء الكليات "أونلاين" لمتابعة سير العمل بالكليات والإحاطة بقرارات الجلسة الأخيرة التي عقدها وزير التعليم العالي والبحث العلمي برؤساء الجامعات عن الاستعدادات لامتحانات نهاية العام الجامعي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

ووجه مبارك لهم التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك متمنيا عيدا سعيدا لمصر وشعبها وللأمة الإسلامية داعيا الله أن يرفع الوباء ويحفظ الجميع آمنين سالمين.

وناقش مبارك الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي الحالي والتي ستبدأ خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بجميع الكليات، وإعداد الجداول بالمواعيد الجديدة وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بما يضمن سير الامتحانات بانتظام، والحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، والتشديد على تطبيق كافة الإجراءات والعقوبات ضد من يخالف تطبيق القواعد العامة.

وأكد مبارك على تقليل نسب حضور الطلاب بالكليات وزيادة المحاضرات النظرية عبر المنصات الإلكترونية (أون لاين)، أما طلاب الكليات العملية سيتم إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضورهم وتقليل نسب حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقانهم المهارات العملية الضرورية.

كما ناقش مبارك سير امتحانات الميد تيرم وسبل تطبيقه بمختلف الكليات إما عن طريق إجرائه منفصلا أو يتم إجرائه مع الامتحانات النهائية والإعلان بكل كلية بالجداول مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.